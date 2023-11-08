Диетолог Эми Гудсон объяснила, что белок более сытный, чем углеводы и жиры, поэтому он может помочь снизить общее потребление калорий.

Продукты, богатые белком, обладают множеством преимуществ, одно из которых - сытость. Употребляя еду с высоким содержанием белка, вы будете чувствовать себя сытым дольше, что поможет отбить желание съесть нездоровую закуску.

Диетолог Эми Гудсон объяснила, что белок более сытный, чем углеводы и жиры, поэтому он может помочь снизить общее потребление калорий, заставляя вас чувствовать себя сытым, пишет Eeatthis. "Это может привести к уменьшению количества перекусов и переедания", - объяснила Гудсон.

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Она добавила, что организм тратит больше энергии на переваривание и метаболизм белка, что может увеличить общий ежедневный расход калорий.

Также стоит отметить, что диета с высоким содержанием белка может способствовать достижению целей по снижению жира, одновременно помогая поддерживать мышечную массу.

"Белок помогает организму преимущественно сжигать жир для получения энергии, что может способствовать большей потере жира", - добавила Гудсон.

Специалист объяснила, что все высококачественные белки, такие как рыба, говядина, свинина, птица, яйца и молочные продукты, могут способствовать достижению целей по снижению веса, поскольку они помогают вам оставаться сытыми. Однако "яйца являются основным источником белка для снижения веса по нескольким причинам", сказала Гудсон.

Они содержат все незаменимые аминокислоты, минералы и витамины, необходимые организму. В них мало калорий. В одном большом яйце около 72 калорий. Такое относительно низкое количество калорий делает яйца основным продуктом питания для похудения.

Кроме того, по словам диетолога, яйца помогают контролировать уровень сахара в крови. "Яйца имеют низкий гликемический индекс, а это означает, что они оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови", - объяснила Гудсон.

К тому же яйца - невероятно универсальный продукт, который можно приготовить множеством вкусных способов. Это означает, что яйца являются прекрасным дополнением к еженедельному рациону питания.

Кроме того, яйца стоят недорого. "Это делает их более доступными для большинства семей", - сказала диетолог.

При этом диетолог подчеркнула, что потребности в белке индивидуальны для каждого человека в зависимости от веса и типа/объема упражнений.

"Не существует рекомендаций для всех людей. Хорошее эмпирическое правило - включать от 25 до 30 граммов высококачественного белка во все три приема пищи, а затем включать от 10 до 20 граммов во время перекусов", - рекомендовала специалист.

Польза яиц

О том, что яйца очень полезны для человека знают практически все. В них много белка, витаминов групп А и В, Омега-3, фолиевой кислоты. Врачи говорят, что если человек ведет активный здоровый образ жизни, ежедневное употребление яиц не должно вызывать причин для беспокойства. При этом диетологи рассказали, что будет, если каждый день есть яйца.

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