Утечка аммиака 21 марта была нейтрализована, но ситуация может повториться.

21 февраля из-за обстрелов оккупантами завода в Сумах произошла утечка аммиака. Её нейтрализовали в тот же день, но аммиачное облако успело частично распространиться по области. УНИАН расскажет, что нужно делать в такой ситуации, если она повторится в будущем.

Вред аммиака для здоровья

Аммиак раздражает дыхательные пути и глаза. В маленькой концентрации вызывает боль в носу и горле, слезотечение, кашель, боль в груди, учащенный пульс, затрудненное дыхание. В высоких концентрациях приводит к тяжелому повреждению легких, иногда к отеку легких и смерти.

Что делать при утечке аммиака

При аварии с выбросом аммиака нужно укрыться в замкнутом помещении. Если вы находитесь на улице - идите в ближайшее укрытие перпендикулярно направлению ветра. Рот и нос прикройте мокрой тканью. Верхнюю одежду оставьте на улице перед помещением.

В помещении закройте все окна, вытяжку, дымоход, стыки окон. Укрывайтесь на нижних этажах зданий. Не выходите на улицу, пока власть города не объявит безопасную ситуацию.

Если чувствуете симптомы отравления аммиаком, промывайте кожу и глаза проточной водой. При симптомах в легких нужно делать ингаляции теплой водой с уксусом и положить тепло на грудь.

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