Длительные поездки для людей со слабым вестибулярным аппаратом становятся трудным испытанием. Сильная тошнота и головная боль могут испортить поездку. Мы разберем причины такого явления и дадим советы от укачивания для детей и взрослых.
Почему укачивает в транспорте: причины
В нашем внутреннем ухе расположен вестибулярный аппарат - орган, который отвечает за равновесие и ощущение тела в пространстве.
При езде в транспорте возникает несоответствие: глаза видят, что вы движетесь, но при этом тело остается неподвижным. Такое несоответствие запутывает нетренированный вестибулярный аппарат и запускает ряд реакций организма, таких как тошнота. Людей с тренированным вестибулярным аппаратом (например, балерин) укачивает намного реже.
Что делать, если укачивает в транспорте: советы для детей и взрослых
- Выберите правильное место в салоне. Садитесь поближе к водителю - там сидения меньше "трясет". Садитесь лицом в направлении движения автобуса. Выбирайте места под открытым окном или кондиционером, поскольку свежий воздух полезен при укачивании.
- Не ешьте плотно перед поездкой. Но и на голодный желудок ездить не нужно. Идеально - съесть легкий перекус за 3 часа до поездки. Также не стоит употреблять алкоголь, поскольку нетрезвых укачивает сильнее.
- Возьмите в дорогу некоторые продукты. Снять рвоту помогают мятные конфеты, жвачка, имбирь, цитрусовые. Эти продукты нужно медленно жевать и долго держать во рту - так можно снять рвоту. Также для облегчения состоять можно набрать в рот негазированную воду, прополоскать и выплюнуть.
- Обманите вестибулярный аппарат. Переминайте ноги с носка на пятку, или пройдитесь по салону. Вестибулярный аппарат поймет, что вы движетесь, и укачивание пройдет.
- Купите таблетки от укачивания. Аптеки предлагают большой ассортимент различных средств от укачивания. Если вы берете таблетки для ребенка - уточните это у фармацевта, поскольку не все препараты можно принимать детям.
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