Налаживание пищеварения обычно долгий процесс, однако правильные продукты способны в этом помочь.

Желудок и кишечник сильно влияют на самочувствие, состояние кожи и здоровье в целом. Очень полезно знать, как наладить пищеварение без лекарств и в домашних условиях, чтоб держать ситуацию под контролем.

Ранее мы рассказывали, что добавить в кофе вместо сахара, а сейчас поинтересовались у врача-диетолога, гастроэнтеролога клиники "Самойленко" Яны Музиры, что выпить, чтобы помочь желудку переварить пищу.

Что быстро улучшает пищеварение - советы эксперта

По словами Яны Музиры, налаживание пищеварения обычно долгий процесс, но есть продукты, которые помогают в этом.

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В частности, она выделила цельнозерновые крупы за их содержание клетчатки и обволакивающий эффект. Например, полезно кушать овсянку.

"В сутки человеку нужно употреблять 25 граммов клетчатки. И круп, овощей, бобовых, которые являются источниками клетчатки, в день должно быть половина рациона. И сочетать эти продукты следует с полезными источниками белка (нежирное мясо, рыба) и растительными жирами. Пищеварение здорового человека также может улучшить листовая зелень, в том числе шпинат, руккола. В зелени содержится фолиевая кислота, витамин С, витамин К, витамин А и определенный тип сахара, который способствует росту здоровой микробиоты. У некоторых людей зелень может спровоцировать вздутие, поэтому много ее потреблять не стоит", - пояснила гастроэнтолог.

Как она рассказала, за один прием пищи можно съедать 30 граммов зелени и 120 граммов овощей, а в день - до 0,5 кг овощей. Фруктов стоит есть меньше - около 300 граммов и не за один раз. Лучше всего распределить их между завтраком и обедом. Для пищеварения очень полезна папайя.

"Способствует улучшению пищеварения у здорового человека и квашеная капуста, поскольку она содержит много пребиотиков. Нормой для здорового человека считают 71 грамм этого продукта в сутки, и в этом количестве квашеной капусты есть 28 различных бактериальных штаммов, а это классно, поскольку можно быстро получить пребиотические вещества. Человеку нужно постепенно вводить в рацион квашеную капусту, чтобы приучить организм получать такие активные пребиотические вещества", - советует Музира.

Начать стоит с чайной ложки квашеной капусты и посмотреть, как будет реагировать организм. Если все хорошо, то на следующий день можно съесть больше.

В случае ухудшения самочувствия, например, появления вздутия или расстройства желудка, количество этого продукта уменьшаем. Таким же аккуратным способом вводим в рацион квашеные огурцы, помидоры или яблоки, особенно в начале сезона их потребления, когда организм к таким продуктам еще не привык.

Также в том, как улучшить пищеварение, помогают продукты с растительными жирами. Можно кушать орехи, авокадо, заправлять блюда оливковым маслом и добавлять сливочное масло. Рекомендуется во время каждого основного приема пищи добавлять хотя бы два разных вида жиров. Учитываются и жиры, на которых готовилась еда.

"К примеру, влить в блюдо чайную ложку оливкового масла и намазать хлеб сливочным маслом. Также можно сварить макароны, заправить их оливковым маслом, и салат заправить этим же маслом и добавить в него орехи или семена. Орехов можно добавлять столовую ложку, поскольку они объемные", - рассказала диетолог.

Что и сколько пить для хорошего пищеварения

Врач подчеркивает важность употребления воды. Она отметила, что если не пить достаточное количество жидкости, могут возникнуть запоры и геморрой. По новым рекомендациям, норму потребления воды в день не отслеживают по количеству, которое было выпито.

Нужно следить за цветом мочи и за тем, чтобы потребление воды было равномерно распределено в течение суток. К примеру, пить стакан воды комнатной температуры через каждый час или через 2 часа. Если человек пьет достаточное количество воды, моча будет светлого, а не насыщенного цвета.

Отдельно остановились на том, какие травы пить для улучшения пищеварения.

"Лучший напиток - это вода, но и другие жидкости, которые можем рекомендовать. Можно пить ромашковый чай и другие травяные чаи, к примеру, альпийский луг. При синдроме раздраженного кишечника полезно пить мятный чай. Но при потреблении мяты ослабляется нижний сфинктер пищевода, а из-за этого может возникать изжога. Поэтому такой чай следует употреблять с осторожностью", - отмечает Музира.

По ее словам, очень полезны отвары льна или чиа. Они будут приносить наибольшую пользу, когда эти семена набухают в воде, поскольку выделяется слизь, которая имеет обволакивающий эффект.

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