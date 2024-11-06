Исследования показывают, что кофе может сделать человека здоровее, умнее и продуктивнее.

Наука утверждает, что кофе действительно очень полезен для человеческого организма и может сделать его здоровее.

Исследование показало, что кофе может снизить риск инсульта на 20%. Метаанализ более 125 исследований доказал, что кофе может снизить риск диабета 2 типа и болезни Паркинсонана 30%, а риск рака до 20%, пишет Inc.

Кофе также может помочь оставаться стройнее. Исследование показало, что кофеин может замедлить набор веса за счет снижения запасов липидов в жировых клетках и выработки триглицеридов. Кофе даже может помочь противодействовать некоторым негативным последствиям для здоровья от сидячего образа жизни, согласно исследованию, опубликованному в BMC Journal.

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Кофе также может сделать вас счастливее. Исследование более 260 тыс. человек показало, что люди, которые выпивали четыре или более чашек кофе в день, были почти на 10% менее склонны к депрессии, чем те, кто не пил ни одной.

Кофеин в вашей первой после пробуждения чашке кофе прикрепляется к той части нейронов, которые отвечают за сонливость. Кофеин заставляет эти нейроны активироваться быстрее, поэтому человек становится бодрее.

Кроме того, исследование показало, что если дать участникам таблетку кофеина 200 миллиграммов (эквивалент примерно двух чашек кофе) после того, как они изучили серию изображений, они показали лучшие результаты в тестах на память на следующий день. По словам исследователей, их улучшенная способность к разделению образов - распознавание разницы между двумя похожими, но не идентичными предметами - отражала более глубокий уровень сохранения памяти.

Ключевое слово - "после". Хотя нет исследований, показывающих, что прием кофеина перед созданием новых воспоминаний улучшает запоминание, прием кофеина после учебной задачи улучшает запоминание на срок до 24 часов.

Проще говоря, кофе может улучшить память и помочь лучше применять то, чему вы научились.

Другое исследование показало, что эквивалент кофеина одной чашки кофе стимулирует решение проблем с помощью конвергентного мышления - в данном случае, определение лучшего ответа на вопрос. Участники исследования не генерировали больше идей, но они быстрее отсеивали идеи, чтобы найти лучшую. Они не были более креативными, но они были более внимательными, сосредоточенными и в лучшем настроении.

Это потому, что кофеин, по-видимому, улучшает конвергентное, а не дивергентное мышление. Конвергентное мышление подразумевает поиск "правильных" ответов на стандартные вопросы, используя знания и опыт для выявления закономерностей и применения решений.

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