Этот фрукт поможет снизить уровень холестерина в организме, но риски переедания могут вас удивить.

Этот цитрусовый фрукт богат витамином С, клетчаткой и мощными антиоксидантами, помогая поддерживать иммунную систему сильной, а организм здоровым.

Польза апельсинов для здоровья

Вы более реже - апельсины богаты витамином С, фолатом и антиоксидантами, которые облегчают для организма борьбу с микробами, которые могут вызвать заболевание. "Витамин С - мощный антиоксидант, который может укрепить иммунную систему и снизить окислительный стресс", - сказала диетолог Алисса Пачеко, пишет Eatingwell.

Один средний апельсин содержит 92% суточной нормы витамина С и 12% суточной нормы фолата, двух микроэлементов, которые поддерживают функцию нескольких типов иммунных клеток в организме.

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Помимо микроэлементов, поддерживающих иммунитет, в апельсинах также много флавоноидов, в частности гесперидина, который обладает противомикробными, антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами.

Кожа может заживать быстрее - можете смело добавлять апельсин в ежедневный уход за кожей. "Витамин C играет ключевую роль в синтезе коллагена и заживлении ран, особенно при заживлении пролежней", - сказала Пачеко.

Коллаген - это белок, который придает коже структуру и эластичность и зависит от витамина C для усвоения организмом.

Вы можете есть чаще - один целый апельсин среднего размера содержит 3 грамма клетчатки или 10% от рекомендуемой суточной нормы.

Вода и растворимая клетчатка в цитрусовых могут помочь легче ходить в туалет, если вы боретесь с запорами. Исследование показало, что цитрусовые увеличивают количество бифидобактерий в пищеварительном тракте, улучшая общее состояние кишечника.

Можете снизить риск сердечных заболеваний - более половины клетчатки в апельсинах - это растворимая, которая помогает снизить уровень холестерина в крови, фактор риска сердечных заболеваний. И хотя любой источник растворимой клетчатки может помочь снизить уровень холестерина, апельсины обладают дополнительным преимуществом в виде мощных флавоноидов, которые работают над улучшением липидного обмена, уменьшением воспаления и снижением артериального давления.

Кому недьзя есть апельсины

Есть также несколько опасений по поводу их регулярного употребления, особенно если у вас рефлюкс или повышенный риск меланомы.

"Поскольку апельсины более кислые, люди с изжогой могут испытывать больше симптомов при употреблении апельсинов", - объяснила Пачеко.

Исследование также обнаружило связь между высоким потреблением цитрусовых и повышенным риском развития меланомы, особенно среди людей со светлой кожей. Однако необходимы дополнительные исследования для уточнения этих данных.

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