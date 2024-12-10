Диетологи посоветовали придерживаться размера порции, если вы едите семена чиа каждый день.

Семена чиа получили статус "суперпродукта", что может показаться небылицей, учитывая их размер. Однако, диетологи утверждают, что эти маленькие семена обладают значительной пользой для здоровья.

Но для чего же полезны семена чиа? Диетологи рассказали о пользе семян чиа и их питательности, пишет Parade.

Питательность семян чиа

"Семена чиа привлекли внимание всего мира богатой питательными веществами ценностью. Они уникальны тем, что содержат все три макроэлемента - белок, жир и углеводы - наряду с клетчаткой, витаминами и минералами", - сказала диетолог Марджори Нолан Кон.

Видео дня

Несмотря на всю их ценность, диетолог Шелби Лав рекомендовала придерживаться размера порции в две столовые ложки, если вы едите семена чиа каждый день (или почти каждый день) или новичок в потреблении богатой клетчаткой пищи.

"Это количество обеспечивает солидную дозу клетчатки, омега-3 жирных кислот и основных минералов, не перегружая пищеварительную систему. Хотя высокое содержание клетчатки отлично подходит для здоровья кишечника, употребление слишком большого количества за один раз - особенно без достаточного количества воды - может привести к вздутию живота или дискомфорту", - объяснила Лав.

1. Семена чиа отличный растительный белок

"Семена чиа - это растительный источник белка, что делает их отличным вариантом для веганов и вегетарианцев. Это полноценный белок, который иногда бывает сложно найти среди растительных источников белка. "Полноценный" белок - это тот, который обеспечивает все необходимые организму незаменимые аминокислоты", рассказала диетолог Ариана Вуд.

2. Семена чиа могут повысить спортивные результаты

Белок может помочь нарастить и сохранить мышечную массу, но питательный профиль семян чиа предлагает еще больше преимуществ. "Поскольку семена чиа содержат комбинацию из трех основных макронутриентов - углеводов, белков и полезных жиров, они могут обеспечить постоянный выброс энергии, помогая поддерживать выносливость. Они также могут помочь в восстановлении после тренировки благодаря своим противовоспалительным свойствам", - отметила Вуд.

3. Семена чиа обладают противовоспалительными свойствами

"Семена чиа могут помочь успокоить воспаление в организме благодаря содержащимся в них жирным кислотам омега-3", - сказала Лав. Она объяснила, что хроническое воспаление, связанное с такими проблемами, как болезни сердца и артрит, часто остается незамеченным, но со временем может нанести урон. Добавление семян чиа в рацион - это небольшой шаг к уменьшению воспаления и поддержке естественной способности организма к восстановлению.

4. Благоприятны для уровня сахара в крови

Растворимая клетчатка в семенах чиа полезна для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, помогая предотвратить его скачки.

5. Семена чиа полезны для здоровья сердца

Метаанализ показал, что семена чиа могут помочь с холестерином, гипертонией и массой тела, помогая снизить риск сердечных заболеваний.

"Что хорошо в семенах чиа, так это то, что они содержат смесь полезных для сердца питательных веществ, таких как омега-3 и клетчатка. Клетчатка обладает эффектом снижения уровня холестерина, а омега-3 защищает сердце", - объяснила диетолог Аманда Сауседа.

Она добавила, что калий в семенах чиа также может помочь с артериальным давлением.

6. Семена чиа являются хорошим источником железа

Две столовые ложки семян чиа содержат около 10% суточной нормы железа. "Железо [является] важным минералом, часто низким при анемии. Железо помогает эритроцитам - огромной части организма. Некоторым группам населения, например беременным, требуется дополнительное железо. Добавление семян чиа в рацион - отличный способ получить дополнительное железо", - отметила Кон.

7. Семена чиа могут помочь пищеварению

Лав сказала, что семена чиа содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которые вместе поддерживают здоровье кишечника.

"Растворимая клетчатка образует гелеобразную консистенцию в желудке, помогая регулировать перистальтику кишечника и сохранять чувство сытости дольше, в то время как нерастворимая клетчатка действует как мягкий скраб для пищеварительного тракта", - объяснила специалист.

8. Семена чиа могут быть полезны для контроля веса

Лав сказала, что семена чиа могут помочь контролировать голод и, как следствие, вес.

"Семена чиа обладают уникальной способностью впитывать жидкость и расширяться, создавая гелеобразную текстуру, которая естественным образом помогает сдерживать аппетит. Это позволяет дольше чувствовать сытость и не переедать", - рассказала диетолог.

9. Семена чиа могут быть полезны для здоровья костей.

"Семена чиа, богатые кальцием, магнием и фосфором, являются источником энергии для укрепления костей", - сказала Лав. Две столовые ложки содержат около 15% суточной потребности в кальции.

10. Отличный источник магния

Магний в семенах чиа не только помогает здоровью костей. "Одна унция семян чиа обеспечивает 26% суточной потребности в магнии, что поддерживает мышцы, нервы, уровень сахара в крови и даже артериальное давление", - рассказала Кон.

Вас также могут заинтересовать новости: