Чем полезна черешня и почему её обязательно нужно включить в летний рацион - читайте на УНИАН.

К началу июля на украинских рынках начинают продавать черешню - очень вкусную и полезную ягоду. В жаркое время года жменя таких ягод кажется самым лучшим десертом в мире. УНИАН расскажет, почему вам обязательно стоит открыть для себя сезон этой ягоды и проводить себе "черешневую терапию" как можно чаще.

Ранее мы рассказывали, как приготовить аппетитное варенье из черешни на зиму.

Польза черешни для сердца

Черешня богата антоцианами - пигментами, которые снижают артериальное давление и понижают риск инсульта. А калий в составе черешни регулирует кровяное давление, снижает уровень плохого холестерина и риск появления гипертонии.

Польза черешни для крепкого сна

Ягоды черешни богаты мелатонином. Этот гормон помогает регулировать биоритмы человека и улучшает сон. Людям с бессоницей и тревожным сном будет полезно съесть горсть ягод на ночь. Также черешню полезно есть при смене часовых поясов.

Польза черешни для кожи

Антиоксиданты в составе ягод замедляют процесс старения кожи и значительно улучшают её внешний вид. Витамин А, которым также богата черешня, поддерживает и восстанавливает ткани кожи.

Польза черешни для пищеварения

Черешня содержит очень много клетчатки, благодаря чему нормализует работу пищеварительной системы и снижает уровень холестерина. Одна небольшая горсть ягод удовлетворяет четверть суточной нормы клетчатки.

Польза черешни для мозга

В черешне содержится много глюкозы, которая бодрит нас и улучшает настроение. Это натуральная и низкокалорийная замена приторным десертам. Антоцианы в составе черешни улучшают память и стимулируют работу мозга. Особенно полезны темные ягоды, ведь в них много антоцианов. А полифенол в составе черешни замедляет старение мозга.

Польза черешни для мышц

В составе черешни много калия, который уменьшает мышечные боли и судороги. Поэтому черешня полезна после интенсивной тренировки. Также ягоду рекомендуется употреблять страдающим от ревматизма, артрита и подагры из-за салициловой кислоты в составе ягод, которая обезболивает мышцы.

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