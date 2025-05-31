Эти небольшие жирные рыбы - кладезь питательных веществ, богатых омега-3, витамином D. Добавление сардин в рацион может принести много пользы для здоровья.
1. Снижает уровень триглицеридов и холестерина
Сардины являются одними из самых богатых источников омега-3 и могут обладать противовоспалительными свойствами, пишет Verywellhealth.
По словам кардиолога-диетолога Мишель Рутенштейн, всего одна банка сардин обеспечивает организм от 1,6 до 1,8 грамма жирных кислот омега-3. В одном обзоре было обнаружено, что повышенное потребление эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты - двух самых распространенных жирных кислот в сардинах - было связано с более низким риском сердечно-сосудистых проблем.
2. Поддерживает сердечный ритм и здоровье сосудов
"Сардины богаты кальцием и витамином D, которые помогают регулировать сердечный ритм и поддерживать целостность сосудов", - сказала Рутенштейн.
Кальций играет ключевую роль в сокращении мышц. Это касается и сердечной мышцы, которая использует точные сокращения для эффективного перекачивания крови.
Витамин D может помочь уменьшить воспаление и артериальную жесткость - состояние, при котором артерии становятся менее гибкими, что приводит к высокому кровяному давлению, которые являются ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
"Недостаток кальция может привести к вымыванию из костей и способствовать кальцификации сосудов", - объяснила Раутенштейн.
Это состояние возникает, когда в артериях накапливаются минеральные отложения, заставляя их затвердевать. Со временем эта жесткость может увеличить риск сердечных заболеваний.
3. Помогает регулировать артериальное давление
Сардины богаты магнием и калием - двумя минералами, которые играют ключевую роль в поддержании здорового артериального давления, сказала Раутенштейн.
Исследования подтверждают их пользу: один обзор показал, что у людей с высоким потреблением магния риск инсульта был на 12% ниже, чем у тех, кто потреблял его меньше.
4. Содержит антиоксиданты
Сардины также содержат селен, микроэлемент, который действует как мощный антиоксидант, сказала Рутенштейн. Антиоксиданты защищают сердце, нейтрализуя свободные радикалы, которые в противном случае могут способствовать образованию бляшек и воспалению в артериях.
На самом деле, исследования показывают, что низкий уровень селена связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у групп населения с низким потреблением.
Сколько сардин нужно есть?
Вам не нужно есть сардины каждый день, чтобы принести пользу сердцу. Употребление одной банки превышает дневной минимум в 1,1 г, рекомендуемый для общего здоровья.
"Большее потребление связано с большей пользой, но исследования показывают, что употребление сардин несколько раз в неделю связано с явной пользой", - сказал кардиолог Шон Хеффрон.
Он добавил, что "маленькая рыба, такая как сардины, не имеет проблем с тяжелыми металлами, как более крупная рыба".
Как включить сардины в рацион
Если вас не вдохновляет просто банка сардин, тогда, по словам Рутенштейн, их на удивление легко добавлять в повседневные блюда.
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