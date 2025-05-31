Сардины являются одними из самых богатых источников омега-3.

Эти небольшие жирные рыбы - кладезь питательных веществ, богатых омега-3, витамином D. Добавление сардин в рацион может принести много пользы для здоровья.

1. Снижает уровень триглицеридов и холестерина

Сардины являются одними из самых богатых источников омега-3 и могут обладать противовоспалительными свойствами, пишет Verywellhealth.

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По словам кардиолога-диетолога Мишель Рутенштейн, всего одна банка сардин обеспечивает организм от 1,6 до 1,8 грамма жирных кислот омега-3. В одном обзоре было обнаружено, что повышенное потребление эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты - двух самых распространенных жирных кислот в сардинах - было связано с более низким риском сердечно-сосудистых проблем.

2. Поддерживает сердечный ритм и здоровье сосудов

"Сардины богаты кальцием и витамином D, которые помогают регулировать сердечный ритм и поддерживать целостность сосудов", - сказала Рутенштейн.

Кальций играет ключевую роль в сокращении мышц. Это касается и сердечной мышцы, которая использует точные сокращения для эффективного перекачивания крови.

Витамин D может помочь уменьшить воспаление и артериальную жесткость - состояние, при котором артерии становятся менее гибкими, что приводит к высокому кровяному давлению, которые являются ключевыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Недостаток кальция может привести к вымыванию из костей и способствовать кальцификации сосудов", - объяснила Раутенштейн.

Это состояние возникает, когда в артериях накапливаются минеральные отложения, заставляя их затвердевать. Со временем эта жесткость может увеличить риск сердечных заболеваний.

3. Помогает регулировать артериальное давление

Сардины богаты магнием и калием - двумя минералами, которые играют ключевую роль в поддержании здорового артериального давления, сказала Раутенштейн.

Исследования подтверждают их пользу: один обзор показал, что у людей с высоким потреблением магния риск инсульта был на 12% ниже, чем у тех, кто потреблял его меньше.

4. Содержит антиоксиданты

Сардины также содержат селен, микроэлемент, который действует как мощный антиоксидант, сказала Рутенштейн. Антиоксиданты защищают сердце, нейтрализуя свободные радикалы, которые в противном случае могут способствовать образованию бляшек и воспалению в артериях.

На самом деле, исследования показывают, что низкий уровень селена связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у групп населения с низким потреблением.

Сколько сардин нужно есть?

Вам не нужно есть сардины каждый день, чтобы принести пользу сердцу. Употребление одной банки превышает дневной минимум в 1,1 г, рекомендуемый для общего здоровья.

"Большее потребление связано с большей пользой, но исследования показывают, что употребление сардин несколько раз в неделю связано с явной пользой", - сказал кардиолог Шон Хеффрон.

Он добавил, что "маленькая рыба, такая как сардины, не имеет проблем с тяжелыми металлами, как более крупная рыба".

Как включить сардины в рацион

Если вас не вдохновляет просто банка сардин, тогда, по словам Рутенштейн, их на удивление легко добавлять в повседневные блюда.

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