Специалисты отметили, что при употреблении маринованных овощей - главное не переусердствовать из-за содержания в них соли.

Ученым удалось отделить факты от вымыслов касательно заявлений о пользе соленых огурцов и других маринованных овощей.

Эксперты рассказали, как выбрать самые полезные виды солений, какая польза подтверждена исследованиями, и какое количество солений нужно есть каждый день, пишет Time.

Большая часть того, что вы найдете в супермаркете - представляет собой "быстрые маринованные огурцы", то есть огурцы (или другие маринованные овощи) подкисляются в бульоне на основе уксуса не более нескольких дней. Некоторые из этих маринованных огурцов также подвергаются термической обработке, чтобы продлить срок хранения и уничтожить болезнетворные микроорганизмы.

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Этот процесс называется "маринованием", но что вам действительно нужно, так это ферментированные соленые огурцы. Во время брожения овощи несколько недель находятся в соленом рассоле. Это оставляет достаточно времени для здоровых бактерий или микробов, живущих на поверхности огурца, чтобы воздействовать на сахара внутри овоща, превращая их в молочную кислоту. Этот процесс придает соленым огурцам острый вкус и одновременно убивает другие бактерии, которые могут навредить вам. И когда вы едите эти ферментированные лакомства, ученые считают, что оставшиеся живые микробы влияют на кишечник, улучшая здоровье.

Чтобы найти эти более полезные для здоровья соленые огурцы, ищите охлажденные банки с этикетками с надписью "ферментированные". Кроме того, в списке ингредиентов на оборотной стороне вообще не должно быть уксуса, который является признаком быстрого маринования, рассказал Роберт Хаткинс, микробиолог из Университета Небраски.

Еще один характерный признак: "Когда вы открываете банку с ферментированными солеными огурцами, вы должны увидеть пузырьки, образующиеся на поверхности", - сказал диетолог Фрэнсис Ларджман-Рот.

Польза солений для здоровья

"Есть доказательства того, что ферментированные овощи, в том числе соленые огурцы, могут обладать свойствами, способствующими укреплению здоровья", - отметил Хаткинс.

По его словам, ряд исследований показал, что ферментированные овощи (в основном капуста) связаны со значительно лучшим метаболизмом глюкозы, меньшим риском диабета 2 типа, более устойчивой иммунной системой, снижением уровня триглицеридов и более высоким уровнем "хорошего" холестерина.

Также есть данные о том, что регулярное употребление ферментированных овощей связано с понижением кровяного давления. "Это противоречит здравому смыслу, - сказал Хаткинс, - потому что эти продукты содержат много соли", избыток которой может повысить кровяное давление. Одна из теорий, объясняющих этот парадокс, заключается в том, что "ферментированные продукты могут противодействовать потенциальному негативному эффекту" натрия, объяснил Андрес Гомес, микробный эколог из Университета Миннесоты.

Польза, по-видимому, частично связана с клетчаткой, витаминами, минералами и другими химическими веществами, которые сохраняются в процессе ферментации. Кроме того, живые микробы ферментированных овощей могут предложить уникальные преимущества по сравнению с немаринованными и неферментированными микроорганизмами, обеспечивая большую поддержку здоровья кишечника и обмена веществ.

Специалисты советуют включить в рацион несколько видов маринованных овощей: огурцы, капусту, морковь, перец, поскольку разные маринованные овощи содержат разные микробы, такой набор может быть полезнее, чем употребление только одного вида.

Такое разнообразие "считается одним из наиболее защитных и здоровых подходов", сказал Хаткинс.

Нужное количество солений

По словам Хаткинса, старайтесь съедать от двух столовых ложек до ¾ стакана маринованных овощей в день. Именно эта норма считается полезной для здоровья.

Другие новости о пользе огурцов

Один из лучших продуктов, который просто необходим человеческому организму - это огурцы. Содержащие более 95% воды огурцы являются отличным способом избежать обезвоживания, особенно когда температура воздуха начинает повышаться. К тому же, несмотря на низкую калорийность, огурцы богаты необходимыми питательными веществами.

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