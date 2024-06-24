Вот что будет, если пить яблочный уксус: 6 полезных свойств для организма

Яблочный уксус - популярный продукт, который можно и купить в магазине, и приготовить самостоятельно. Он обладает противомикробным и антиоксидантным действием, а также может принести существенную пользу организму.
Ранее мы говорили о том, как сделать яблочный уксус - рецепт на 1 кг фруктов.
Почему так популярен яблочный уксус - польза в общих чертах
Издание healthline пишет, чем полезен яблочный уксус, приводя несколько существенных плюсов для здоровья, например:
- помощь в потере веса;
- снижение уровня холестерина;
- снижение уровня сахара в крови;
- улучшение симптомов диабета.
Исследования подтверждают, что именно эти 4 фактора были замечены, как влияние на организм. Однако перед тем как пить яблочный уксус внутрь, нужно посоветоваться со своим лечащим врачом, чтобы не навредить здоровью, а помочь себе улучшить самочувствие.
В чем помогает яблочный уксус
Специалисты определили 5 позитивных моментов от употребления яблочного уксуса внутрь. Считается, что именно эти положительные свойства были обнаружены в результате многих исследований и тестов.
Уксус яблочный против бактерий
Еще в старину люди использовали уксус для чистки и дезинфекции, лечения грибка ногтей, вшей, бородавок и ушных инфекций. К примеру, Гиппократ очищал яблочным уксусом раны (это было более 2000 лет назад), таким же методом могли пользоваться и наши предки. Кроме того, яблочный уксус - отличный консервант, который помогает убить все вредоносные бактерии в продуктах и продлить срок годности пищи.
Яблочный уксус для диабетиков
Вторая причина, почему стоит использовать яблочный уксус - польза его для людей, страдающих сахарным диабетом. Этот продукт снижает уровень сахара в крови при диабете 2 типа, который характеризуется высоким уровнем сахара в крови, вызванным резистентностью к инсулину или неспособностью вырабатывать инсулин.
Однако даже людям, у которых нет сахарного диабета, яблочный уксус поможет нормализовать уровень сахара в крови.
Яблочный уксус для похудения
Конечно, продукт нельзя назвать волшебной таблеткой для снижения веса, но его употребление внутрь повышает чувство сытости. Именно поэтому люди, которые пьют яблочный уксус, реже употребляют пищу и быстрее насыщаются ею, за счет этого потребляют меньше калорий и могут похудеть.
Исследования доказывают, что те, кто пил яблочный уксус во время принятия твердой пищи, не испытывали голода в течение 2 часов после еды. Более того, у них не было тяги к перекусам каждые 3-4 часа.
Яблочный уксус от заболеваний сердца
Кардиологи считают, что сердечные болезни - одна из самых частых причин смерти, поэтому их важно вовремя обнаруживать и лечить, а лучше - предупреждать. Яблочный уксус может улучшить уровень липопротеинов высокой плотности , липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и общего холестерина.
Яблочный уксус от проблем с кожей
Если у вас наблюдается сухость кожи или экзема, то можете попробовать использовать популярный продукт от таких проблем. Принимать его внутрь не нужно - следует разбавить водой и нанести на те участки кожи, которые беспокоят. Яблочный уксус способен сбалансировать естественный pH кожи, улучшая защитный кожный барьер.
Инструкция, как пить яблочный уксус для очищения организма, простая - нужно разбавить 1-2 ч.л в стакане воды (200 мл) и пить, как напиток. Врачи рекомендуют начинать с маленьких дозировок и постепенно переходить к более существенным, особенно если вы никогда не пробовали такой метод профилактики. Если сразу дать слишком большую нагрузку на организм, возможны побочные эффекты.