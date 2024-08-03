Как и в других чаях, в жасминовом чае нет калорий, жиров, белков или других питательных веществ, если в него не добавлять сахар или молоко.

Жасминовый чай полезен для кишечника, настроения и кожи. Также он поможет получать удовольствие и успокаиваться.

Диетологи рассказали чем он отличается от зеленого чая и можно ли пить его каждый день. Также они назвали 5 преимуществ этого чая для здоовья, пишет Wellandgood. Как и в других чаях, в жасминовом чае нет калорий, жиров, белков или других питательных веществ, если в него не добавлять сахар или молоко.

1. Богат антиоксидантами

Видео дня

"Жасминовый чай - богатый источник антиоксидантов, таких как катехины, тип полифенола, который приносит много пользы для здоровья", - сказала диетолог Умо Каллинс. Катехины обладают противовоспалительным действием и снижают окислительный стресс, тем самым укрепляя защиту от болезней и способствуя долголетию.

2. Способствует пищеварению и балансу кишечника

Здоровье кишечника и пищеварительной системы — одно из главных преимуществ жасминового чая. "Жасминовый чай улучшает и помогает пищеварению благодаря противовоспалительным свойствам", - рассказала диетолог Эми Шапиро.

3. Улучшает настроение и психическое благополучие

"Аромат жасмина оказывает успокаивающее действие на нервную систему, [тем самым] улучшая настроение и снижая стресс", - объяснила Шапиро.

4. Бодрит мозг и тело

"Жасминовый чай содержит умеренное количество кофеина — обычно от 25 до 50 мг на чашку, что может улучшить концентрацию внимания и уровень энергии", - отметила Шапиро. Количество кофеина будет варьироваться в зависимости от листьев базового чая зеленого или черного и методов заваривания. Хотя чистый жасминовый чай потребляется реже, Каллинс уточнила, что он от природы не содержит кофеина.

5. Улучшает цвет лица

По словам Шапиро, жасмин также обладает некоторыми удивительными косметическими свойствами. "Жасминовый чай способствует здоровью кожи, уменьшая воспаление", - сказала она. Результат: более чистый, сияющий цвет лица и, возможно, даже остановка признаков ускоренного старения.

Можно ли пить жасминовый чай каждый день?

"Жасминовый чай признан безопасным. Однако лучше всего учесть, насколько вы чувствительны к кофеину, чтобы определить, подходит ли он вам", - посоветовала Каллинс.

Другие новости о пользе чая

Чай способен принести удивительную пользу для здоровья, утверждают специалисты. Этот напиток обладает свойствами борьбы с раком и может улучшить здоровье сердца и кишечника.

Вас также могут заинтересовать новости: