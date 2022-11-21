Чай каркаде имеет богатый витаминный состав и немало полезных свойств для организма.

Чай каркаде готовят из сушенных лепестков гибискуса. Этот целебный напиток рубинового цвета очень популярен в Египте, где напиток пьют уже несколько тысячелетий. Там его называют "напитком фараонов" и пьют обычно в холодном виде. УНИАН расскажет, в чем целебная сила каркаде и почему вам стоит чаще заваривать такой чай.

Польза каркаде для сосудов

Линолевая кислота в составе каркаде помогает в профилактике появления бляшек на сосудах. Антоцианы, которые придают напитку красный цвет, уменьшают уровень вредного холестерина, укрепляют сосуды.

Каркаде для похудения

Само по себе употребление чая не поможет сбросить лишние килограммы, но значительно упростит и ускорит процесс. Алый напиток нормализует метаболизм, выводит из организма лишнюю жидкость и притупляет чувство голода.

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Чай каркаде и давление

Способность отвара гибискуса понижать давление давно известна. Чай каркаде рекомендуется регулярно пить всем гипертоникам. Напиток эффективнее снижает давление в холодном виде, поэтому его не стоит пить сразу после заваривания.

Каркаде как успокоительное

Каркаде по сути является не чаем, а отваром. Он не содержит вещество танин, который присутствует в чае и имеет тонизирующее действие. Напиток из гибискуса не бодрит, как крепкий чай, а расслабляет. Успокоительное действие каркаде объясняется наличием в составе магния, флавоноидов и спазмолитиков. Каркаде полезно пить перед сном.

Польза каркаде для иммунитета

Богатый состав витаминов и микроэлементов делает каркаде отличным напитком в холодное время года, когда наблюдается разгул простудных заболеваний. Каркаде также богат лимонной кислотой - лучшим помощником при ОРВИ.

Каркаде как мочегонное и желчегонное

Флавоноиды в составе напитка выводят из организма токсины, а калий и натрий нормализуют кислотно-щелочный баланс в организме. Каркаде рекомендуется употреблять как желчегонное и мочегонное, при частой диарее, после отравлений и в целом при слабом самочувствии.

Противопоказания к употреблению каркаде

Каркаде полезен не для всех. При его употреблении есть несколько противопоказаний.

Каркаде может повысить кислотность желудка, поэтому его лучше пить после еды, но не на голодный желудок.

Его нельзя пить при повышенной кислотности желудка и желчекаменной болезни, язве, гастрите.

Не стоит пить напиток людям, которые принимают гормональные препараты.

Каркаде стимулирует сокращение матки и мешает созреванию яйцеклеток. От него лучше отказаться женщинам, которые хотят забеременеть.

Если у вас есть аллергия на какие-то цветы - каркаде стоит пробовать с осторожностью, поскольку у вас может быть аллергия и на гибискус.

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