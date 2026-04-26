Анжела Бачевская

Несмотря на пользу обычных чаев, эксперты предостерегают от использования агрессивных добавок.

Ежедневная привычка пить чай может стать ключом к долголетию вашего главного фильтра организма – печени. Растительные антиоксиданты помогают телу преодолевать воспаления и контролировать накопление вредных веществ. Об этом сообщает издание Health.

Зеленый чай

Напиток считается лидером благодаря содержанию катехинов. Эти антиоксиданты помогают защищать орган от повреждения клеток. Согласно исследованию в журнале Nutrients, регулярное употребление зеленого чая связано с меньшим риском развития рака печени.

Врачи отмечают, что влияние напитка зависит от состояния здоровья: у людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) он снижает уровень ферментов, хотя у здоровых людей может наблюдаться их незначительное колебание.

Чай из расторопши

Расторопша используется в народной медицине веками. По мнению ученых, главным действующим веществом является силимарин, который получают из семян. Как показало исследование, опубликованное в Appl Sci, люди с жировой болезнью печени, которые ежедневно употребляли расторопшу в течение трех месяцев, заметили снижение уровня фермента ГГТ и уровня триглицеридов в крови. Хотя эффект считается умеренным, силимарин помогает контролировать показатели АЛТ и АСТ, которые обычно повышены при заболеваниях.

Женьшеневый чай

Чай из женьшеня содержит гинсенозиды, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. По мнению специалистов, при накоплении жира в печени эти соединения могут замедлять фиброз (образование рубцовой ткани). В журнале J. Ginseng Res отмечается, что гинсенозиды способны предотвращать проникновение жира в печеночные клетки, защищая орган от повреждений. Однако эксперты советуют быть осторожными, ведь женьшень может взаимодействовать с лекарствами.

Черный чай

Этот вид чая богат полифенолами, которые поддерживают общий метаболизм. Согласно исследованию, опубликованному в Br. J. Nutr, употребление чуть более 3 чашек черного чая в день связано с более низким риском развития жировой болезни печени.

Также, как говорится в материале, напиток ассоциируется с меньшим количеством рубцовой ткани у тех, у кого уже диагностированы проблемы, что свидетельствует о его защитном эффекте.

Чай из гибискуса

Напиток из растения Hibiscus sabdariffa содержит много антоцианов. Как свидетельствуют данные, приведенные в Pharmaceuticals, гибискус помогает снижать артериальное давление и уровень сахара. Это важно, поскольку заболевания печени часто сопровождаются диабетом 2 типа и высоким холестерином. Хотя исследования влияния именно на печень еще продолжаются, первые результаты ученые называют обнадеживающими.

Имбирный чай

Корень имбиря известен своими противовоспалительными свойствами. Как показал анализ в журнале Afr Health Sci, имбирные добавки могут снижать уровень фермента АЛТ и инсулинорезистентность. Способность имбиря нейтрализовать свободные радикалы помогает замедлить поражение печени у людей с НАЖХП и снизить риск сердечных осложнений. По имеющимся данным, имбирь хорошо переносится большинством людей.

Важное предупреждение

Несмотря на пользу натуральных чаев, врачи предостерегают от детокс-смесей.

Как показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Netw Open в 2024 году, более 15 миллионов взрослых в США ежегодно сталкиваются с риском из-за добавок, которые могут вызвать повреждение печени. Известны также случаи, когда регулярное употребление детокс-чая приводило к острой печеночной недостаточности.

