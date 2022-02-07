Пациентам также важно знать эту информацию, чтобы вместе с врачом иметь возможность сверить корректность ввода данных после прививки.

Часть вопросов с загрузкой COVID-сертификатов связана с неверно внесенными данными о прививках в электронную систему здравоохранения.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, сообщила пресс-служба Минздрав.

"Мы видим некоторые трудности, связанные с тем, как вносятся данные. Несмотря на то, что после старта вакцинальной кампании с бустерной прививки мы разработали инструкции для медицинских работников, которые работают с системой, и отправили во все учреждения здравоохранения. Однако, возможно, не всем заведениям эта информация поступила или не все врачи с ней успели ознакомиться", – заявила она.

Карчевич напомнила, что для правильно сформированного COVID-сертификата на основании бустерной дозы нужно, чтобы в ЭСОЗ были корректно внесены верно следующие данные:

количество и порядковый номер вакцины указывается: "1/1"

причина вакцинации: "прививка по состоянию здоровья (планово)"

этап вакцинации: "бустерная доза"

Также В Минздраве напомнили, что на сайте Академии НСЗУ разработан новый учебный материал, посвященный внесению данных после прививки бустерной дозой.

Наконец, она также отметила, что пациентам также важно знать эту информацию, чтобы вместе с врачом иметь возможность сверить корректность ввода данных после прививки.

Читайте такжеВ Минцифры ответили на ошибки в генерировании сертификатов в бустерной дозе от COVID-19Напомним, что 1 февраля в мобильном приложении "Дия" появились COVID-сертификаты о бустерной дозе вакцины от коронавируса - их могут сгенерировать лишь те, кто ее получил.

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