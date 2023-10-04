Сегодня каждое медучреждение, которое предоставляет стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания.

Сейчас каждая больница, которая предоставляет специализированную медицинскую помощь и законтрактована с Национальной службой здоровья (НСЗУ), снабжена по меньшей мере одним генератором.

Как сообщило Министерство здравоохранения, в случае блэкаутов генераторы позволят обеспечить работу операционных, кислородных станций и критически важного оборудования.

"Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае долговременных отключений электроэнергии и согласовали его с другими органами власти. Наша главная цель - это своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в медицинских учреждениях. Поэтому сегодня каждое медучреждение, которое предоставляет стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания. В случае проблем с электроснабжением или блэкаутов в большинстве медучреждений генераторы срабатывают автоматически - в течение нескольких секунд", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

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Он также отметил, что с начала полномасштабной войны 32 украинских медучреждения также были оборудованы солнечными панелями с инверторами и аккумуляторами, которые могут накапливать энергию.

Подготовка к ударам по энергетической инфраструктуре

Советник руководителя офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя подготовку Украины к зиме заявил, что РФ всегда имеет инструмент для масштабных геноцидных ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины, и ко всему на 100% подготовиться нельзя.

Он указал, что Украина имеет большой опыт прошлого сезона, а также были проведены мероприятия для защиты инфраструктуры. По словам Подоляка, опыт диспетчеризации позволяет предотвратить разрыв магистральной энергосети и избежать локальных или глобальных блэкаутов.

Кроме того, Подоляк заверил, что Украина готова в значительной степени к тому, что Россия будет бить по объектам генерации, магистральной сети и трансформаторам, которые являются дефицитным товаром, потому что продукцию изготавливают под заказ.

Оператор Объединенной энергосети госкомпания "Укрэнерго" готовится к худшему сценарию прохождения зимы с массированными атаками ракетами и дронами и поэтому готовит резервные пути питания потребителей.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, если говорить о сценарии без обстрелов, то энергетики знают каким образом покрывать зимой растущее потребление. Но обстрелы могут сильно изменить ситуацию.

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