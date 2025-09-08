Официальный импортер бренда "Heel", ООО "Каскад Медикал Регионы" опроверг слухи о том, что компания якобы уходит с рынка Украины. Слухи начали распространяться после того, как самые популярные лекарственные средства бренда исчезли из украинских аптек.

В частности, украинцы столкнулись с дефицитом популярного лекарственного средства "Лимфомиозот" от немецкого бренда "Heel". В соцсетях все чаще появляются сообщения и обсуждения на эту тему. Украинцы рассказывают, что обошли десятки аптек в поисках препарата, но так и не нашли его. А также спрашивают: куда он исчез и когда снова будет в продаже?

Официальный импортер ООО "Каскад Медикал Регионы" в комментарии УНН отметил - бренд "Heel" остается в Украине. А временные трудности с доступом к лекарственным средствам связаны с последствиями российского удара "Шахедом", который в мае уничтожил склад с запасами лекарственных средств.

"Торговая марка "Heel" остается на рынке, немецкий производитель уже готовит продукцию к импортированию в Украину. Поставки планируется возобновить в ближайшее время, сразу после лицензирования нового аптечного склада. Что касается именно "Лимфомиозота", то действительно его отсутствие очень ощутимо на рынке. Делается все возможное для скорейшего возобновления поставок",- успокоил импортер ООО "Каскад Медикал Регионы"

Несмотря на миллионные убытки и разрушенную инфраструктуру, импортер возобновляет работу. Уже сейчас завершается лицензирование нового склада и налаживание логистических цепей. Поэтому уже этой осенью препараты "Heel", включая "Лимфомиозот", снова появятся на полках аптек.