На Полтавщине в этом году будут построены новые корпуса Кременчугского областного онкологического диспансера и противотуберкулезного диспансера в Супруновке Полтавского района.

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Появление программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" положило начало концу эпохи долгостроев на Полтавщине и открыло путь к реализации новых масштабных проектов в регионе. Мало кто верил, что завершим реставрацию областной филармонии, достроим областной кардиоцентр — самую технологичную больницу Полтавщины, за год возведем "Акварену" — новый спорткомплекс в Полтаве, достроим первую очередь объездной дороги вокруг Полтавы", — отметил врио председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Включение объекта в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка", по мнению Лунина, гарантирует, что он будет завершен и его строительство не растянется на десятки лет.

Всего в программу президента на 2022 год на Полтавщине вошли 19 проектов в сферах культуры, медицины, образования и спорта.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского в Украине, среди прочего, сделали 193 стадиона и 25 бассейнов; построили 200 новых школ и более 150 детских садов.