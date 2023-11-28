Тех, кто не пройдет обязательный медосмотр, могут штрафовать.

Болгарское правительство предложит финансовые стимулы гражданам для прохождения обязательных ежегодных профилактических медицинских осмотров. Этот шаг можно было бы назвать "возвратом налога" и он направлен на улучшение общего состояния здоровья населения.

Налоговые органы вернут налогоплательщикам один ежегодный взнос на медицинское страхование, точнее, последний за год, если они были на ежегодном осмотре у врача. Об этом пишет Euractiv.

Эта мера направлена на то, чтобы мотивировать болгар, которые обычно избегают профилактических осмотров, проходить тестирование хотя бы раз в год, что в конечном итоге улучшит здоровье населения.

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"Нынешняя команда Минздрава ставит профилактику своим приоритетом. Главный стимул - защита и забота о своем здоровье и здоровье своих близких. Мы хотим донести это послание до общества. Мы будем использовать различные информационные кампании, посвященные важности профилактики", - сообщили в министерстве.

Каждый застрахованный в Болгарии имеет право раз в год проходить профилактическое обследование. Ее осуществляют врачи общей практики.

Министерство возлагает большие надежды на то, что проект будет успешным. Профилактические осмотры хотя и бесплатные, но крайне непопулярны среди населения.

По официальной статистике на 2022 год, только 41% всех застрахованных лиц старше 18 лет прошли обязательные профилактические осмотры у своего личного врача. До сентября текущего года обязательные осмотры прошли лишь 22% застрахованных граждан. Это означает, что более половины болгар не воспользовались этой возможностью.

Врачи общей практики называют это "тревожной тенденцией", поскольку профилактика может помочь выявить многие заболевания на ранней стадии, делая лечение более доступным и дешевым.

Метод "кнута и пряника"

Исследование социологического агентства Trend об отношении болгар к ежегодным профилактическим осмотрам, проведенное до сентября, показывает, что 11%, или около 600 тысяч болгар, никогда не проходили профилактический осмотр.

Еще 25% говорят, что не проходят ежегодный осмотр, но получают лечение при необходимости. Как показывают результаты Trend, эти обследования наиболее непопулярны среди мужчин и молодых людей, которые имеют хорошее общее состояние здоровья и считают, что они им не нужны.

Такая статистика вынудила Минздрав применить принцип "кнута и пряника". Те, кто прошел ежегодный профилактический осмотр, сэкономят на одном медицинском страховом взносе. И наоборот, на тех, кто этого не сделал, накладываются штрафы.

Однако наложение штрафов за отказ от прохождения профилактического осмотра является сложным. "Врачи не назначают штрафов нигде в мире. Мы доктора, а не бухгалтеры. Это работа региональных санинспекций, но механизма, как это сделать, у них пока нет", - прокомментировал на условиях анонимности один из врачей.

Другой врач сказал, что худшим вариантом было бы обязать врачей общей практики напоминать своим пациентам, когда пришло время записаться на прием. У них огромное количество пациентов; они также обременены бюрократией и чаще являются "клерками, чем докторами".

Идея штрафов не нова, - это написано в Законе о здоровье. Закон гласит, что любой, кто не пройдет обязательный профилактический медицинский осмотр или прививку, будет наказан штрафом в размере от 25 до 50 евро, а в случае повторной неявки - от 50 до 100 евро.

По словам врачей, эти штрафы никого не пугают и, насколько они могли судить, за неявку никого еще не оштрафовали.

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