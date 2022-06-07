Как распознать и лечить холеру - читайте на УНИАН.

Летом 2022 года Украине грозят вспышки холеры из-за катастрофической ситуации в Мариуполе и других оккупированных городах. Жители многих оккупированных городов вынуждены жить в условиях антисанитарии и отсутствия чистой воды - идеальных для вспышек холеры. А зараженные люди могут распространить болезнь по стране.

Холера - что это за болезнь

Холера – это острая диарейная инфекция, возбудителем которой является кишечная бактерия. Передается болезнь через зараженную еду и воду. Холера в большинстве случаев переносится легко, но в условиях антисанитарии и отсутствия медицинской помощи летальность увеличивается.

Симптомы холеры

Сильная диарея и позывы в туалет до 10 раз в сутки - основной симптом холеры.

Сильное обезвоживание, которое проявляется в сухости во рту и на губах, посинении лица, сильной жажде.

Судороги в мышцах.

Повышенная температуры и озноб, но кожа остается холодной.

Резка одышка, постоянная слабость.

Чувство переполненность желудка.

Рвота.

Метеоризм и слабая боль в желудке.

Тяжелее всего болезнь переносят беременные женщины. Из-за инфекции они могут потерять ребенка. Опасна болезнь и для детей. У них холера проявляется очень частым поносом.

Лечение холеры

При подозрении на холеру зараженного обязательно госпитализируют. Больному назначают антибиотики и препараты для восстановления водно-солевого баланса.

Из-за диареи больной теряет много жидкости, что опасно обезвоживанием организма. Поэтому при холере жизненно важно пить много воды. Больному готовят солевой раствор (1 ч.л. соли на 1 л воды).

При отсутствии лечения могут возникнуть осложнения: острая почечная недостаточность, гиповолемический шок, судороги, кома, инфаркт миокарда.

Профилактика холеры

Чтобы избежать заражения опасной болезнью, жителям неблагоприятных регионов нужно придерживаться правил гигиены.

После туалета и перед едой обязательно мыть руки с мылом, или обработать их антисептиком. Пить только кипяченную воду. Не есть продукты сомнительного происхождения, особенно сушенную рыбу. Термически обрабатывать все продукты питания.

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