Перед этим подвариант штамма "Омикрон" BA.2 был подтвержден в Британии, Швеции и Норвегии.

Подвариант штамма коронавируса "Омикрон" BA.2, который является доминирующим в Дании, может быть более заразным, чем распространенный BA.1.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Дании Магнус Хайнике, передает Reuters.

"Подвариант BA.2 штамма коронавируса "Омикрон", который является доминирующим в Дании, может быть более заразным, чем более распространенный подвариант BA.1", - сказал Хайнике.

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Он уточнил, что пока нет никаких данных о том, что новый подвид штамма "Омикрон" вызывает более тяжелое течение болезни.

В Великобритании уже заявляли об опасности распространения подварианта BA.2. Этот вариант "Омикрона" уже был подтвержден в Британии, Швеции и Норвегии, но он менее распространен в этих странах, чем в Дании.

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