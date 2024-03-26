Команда "Таблеточек" постоянно ищет новые возможности сотрудничества с партнерами и донорами на регулярной основе.

21 марта в НДСБ "Охматдет" состоялась торжественная церемония вручения финансовой помощи в рамках годового меморандума между ТРЦ Respublika Park и БФ "Таблеточки". Сумма помощи составила 625 000 гривен и будет направлена на закупку лекарств и расходных материалов для проведения нейрохирургических операций для детей с онкологическими заболеваниями. Мероприятие посетила заместитель посла Австрии в Украине Анна-Мария Штайнер.

Рак остается одной из самых частых причин смерти детей и подростков от болезней в Украине во время полномасштабного вторжения. Война не поставила его на паузу. Ежедневно три украинские семьи узнают об этом диагнозе у ребенка. Благотворительный фонд "Таблеточки" 13 лет помогает украинским детям и их семьям на каждом этапе лечения от рака. Ежемесячно под опекой фонда находятся 500 детей.

Непрерывный доступ к необходимым лекарствам, обследованиям и процедурам крайне важен для успешного лечения детей. Из-за нехватки ресурсов у государства больницы все больше обращаются за помощью к фонду. Так команда "Таблеточек" постоянно ищет новые возможности сотрудничества с партнерами и донорами на регулярной основе.

ТРЦ Respublika Park и парк развлечений Neopolis 14 февраля подписали меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом. В течение года они передадут 2,75 миллиона гривен на нужды детей с онкологическими заболеваниями. 625 тысяч на проведение нейрохирургических операций — первый транш этой помощи.

"Мы проводим наши мероприятия вместе с фондом "Таблеточки" для поддержки благотворительных сборов на лечение онкобольных деток и поддержку их семей. Детский рак — не приговор, он излечим. Вместе мы сильнее, и мы стремимся поддерживать и вдохновлять друг друга в этом очень важном деле", — сказала генеральный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

"Австрия продолжает оказывать финансовую и гуманитарную поддержку Украине как со стороны государства, так и со стороны частного сектора. "Охматдит", как крупнейшая детская больница в Украине, давно находится в особом фокусе австрийской поддержки. Я испытываю большую гордость в сотрудничестве с нашими партнерами. Поддержка онкобольных детей отражает дух сочувствия и солидарности, которые укоренены в нашей культуре. Эта инициатива будет делом сердца для Австрии. Я уверена, что совместные усилия обеспечат необходимую поддержку и надежду для тех, кто в этом наиболее нуждается. Пусть это служит примером другим учреждениям с обязательством служить общему благу", — отметила исполняющая обязанности посла, советник-посланник посольства Австрии в Украине Анна-Мария Штайнер.

"Во время полномасштабного вторжения дети, борющиеся с раком, оказались между двумя войнами: с болезнью и в стране. Лечение рака истощает, дорого стоит и занимает длительное время. А война усложнила его новыми вызовами для семей и фонда. Останавливать помощь нельзя, ведь своевременное и непрерывное лечение — критически важно для выздоровления. В 2023 году НДСЬ "Охматдет" и больница Святого Николая во Львове провели 363 операции детям с опухолями центральной нервной системы. В том числе это стало возможным благодаря надежным партнерам, таким как ТРЦ Respublika Park, которым мы благодарны за их поддержку и помощь в обеспечении наших подопечных всем необходимым для качественного лечения", — отмечает Вячеслав Быков, исполнительный директор фонда "Таблеточки".

"В Охматдете мы проводим уникальные и самые сложные нейроонкологические операции детям. Наша мультидисциплинарная команда благодарна каждому, кто поддерживает развитие этого направления и позволяет нам на высшем уровне оказывать помощь маленьким пациентам", — говорит Павел Плавский, заведующий отделением детской нейрохирургии НДСБ "Охматдет".

Поддержать детей, борющихся с раком, также пришли певица Светлана Тарабарова и аниматоры парка развлечений Neopolis, с подарками от магазина Антошка. Встречи с любимыми звездами и героями приносят детям не только радость и хорошее настроение, но и мотивируют продолжать борьбу с болезнью. Такая поддержка помогает им чувствовать себя не одинокими и хотя бы немного забыть о тяжелых ежедневных испытаниях.