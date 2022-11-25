Он отметил, что в каждой больнице, которая имеет стационарное отделение, отделение интенсивной терапии и операционную, есть генератор.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко о ситуации с электроэнергией отмечает, что украинские больницы закрываться не будут, но в некоторых из них будет оптимизировано использование помещений. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос о работе больниц в контексте экономии электроэнергии, Ляшко отметил: "Мы делим больницы на два уровня. Первый - это больницы, которые могут работать без централизованного энергоснабжения. Под них настроены все маршруты пациентов, куда будет довозить "скорая". И мы понимаем, что в этих больницах 100% будет работать все оборудование, которое подключается к электропитанию".

Второй уровень - это больницы, которые могут работать без централизованного тепла и централизованного водоснабжения.

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"Именно на этих больницах и формируется основная сеть способных заведений здравоохранения, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить оказание медицинской помощи всем, кто в ней нуждается. Сразу скажу, что больницы закрываться не будут. Но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все это на меньших площадях", — сказал Ляшко.

Он пояснил, что это "позволит легче пройти осенне-зимний период, в частности с наступлением больших холодов".

"Когда меньше площадь, тогда ее проще отопить, используя имеющиеся источники даже электроснабжения в случае, если где-то будет отключение от централизованного теплоснабжения", — добавил чиновник.

Отвечая на вопрос, насколько украинские больницы сейчас обеспечены генераторами, и какая еще есть потребность в этих приборах, чиновник отметил, что больницы закрыли критическую потребность в генераторах.

"Дополнительно привозим генераторы для того, чтобы еще больше нарастить мощности и создать резервные источники энергоснабжения в каждой из больниц", — сказал он.

Ляшко рассказал, что генератор есть в каждой больнице, которая имеет стационарное отделение, отделение интенсивной терапии и операционной.

"Ориентировочно мы также еще дополнительно будем поставлять где - то около 1 тыс. 100 генераторов различной мощности", — отметил министр.

Какие существуют сценарии блэкаута в Украине - прогноз

Ранее издание Forbes опубликовало 3 вероятные сценарии блэкаута в Украине:

Первый - в левобережных областях Украины. Без света может остаться часть страны на 12-24 часа.

Второй - блэкаут во всей стране. Тогда без света может остаться вся территория Украины на 12 часов – сутки.

Третий - блэкаут всей страны продолжительностью до 7 дней.

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