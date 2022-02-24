Первоочередным вопросом является обеспечение приоритетного режима таможенного оформления и сертификации лекарственных средств, медицинских изделий и другой фармацевтической продукции.

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) обратились к властям по поводу необходимой фармацевтической продукции.

Как сообщила пресс-служба ЕБА, существует целый ряд проблемных вопросов и предложений, сформированных экспертами Комитета по охране здоровья Ассоциации, которые являются крайне актуальными в нынешней ситуации с точки зрения функционирования фармацевтической отрасли Украины, которые напрямую связаны с надежностью и постоянством обеспечения граждан Украины необходимым лечением.

"Первоочередным вопросом является обеспечение приоритетного режима таможенного оформления и сертификации лекарственных средств, медицинских изделий и другой фармацевтической продукции независимо от их назначения (в том числе для клинических исследований). Просим Вас обеспечить приоритетное таможенное оформление лекарственных средств, активных фармацевтических ингредиентов, медицинских изделий и другой фармацевтической продукции путем введения официального "Зеленого коридора" для этих категорий товаров", - говорится в сообщении.

Также эксперты ассоциации отмечают, что для бесперебойного функционирования фармацевтического рынка необходимо срочно обеспечить работу Гослекслужбы по выдаче соответствующих разрешений, заключений, сертификатов, иных разрешительных документов в дистанционном режиме. Они предлагают временно ввести подачу всех документов в электронном виде (в том числе сканированном) через официальную электронную почту Гослекслужбы.

Кроме того, бизнес просит временно обеспечить упрощение осуществления регуляторных процедур в фармацевтической сфере в отношении лекарственных средств, медицинских изделий и другой фармацевтической продукции, а также автоматически продлить срок действия всех разрешительных/регуляторных документов, у которых заканчивается срок действия в течение периода военного положения.

В ЕБА предлагают повысить финансовую доступность лекарственных средств для всех граждан Украины путем отмены НДС на все лекарственные средства и медицинские изделия, включая исследуемые лекарственные средства и сопутствующие материалы для клинических испытаний.

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