На днях председатель Ривненского облсовета Сергей Кондрачук сделал заявление, что средств на отрасль медицины в местном бюджете нет, поэтому без сокращения работников якобы не обойтись.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт областного совета.

Со слов Кондрачука можно понять, что врачам и всем медицинским работникам не следует ждать поддержки из областного бюджета, которым распоряжается учреждение, которым он руководит.

Вместе с тем Сергей Кондрачук заявил, что государство не выделяет средства на содержание райсовета, и что "срочно надо выделить эти средства из областного бюджета", - сообщает сайт.

Таким образом, вместо сокращения штата районных советов Сергей Кондрачук предлагает увольнять именно медиков во время пандемии.