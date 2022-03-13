Пребывание в максимально защищенном месте – один из главных советов беременным женщинам во время войны.

Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина рассказала, как беременным женщинам защитить плод во время войны.

Об этом говорится в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

"Радостный и чрезвычайно ответственный период жизни. Все силы, физические и душевные ресурсы направляются на сохранение и рост новой жизни. Во время войны естественным, более того, обостренным является стремление защитить себя и своего будущего ребенка", – пояснила она.

Несколько советов, которые могут пригодиться, если вы беременны во время войны:

Пребывание в максимально защищенном месте. Кто-то имеет возможность выехать в другую местность, где меньше бомбардировок и нет риска захвата территории оккупантами. Кто-то может изучить возможности ближайшего убежища, оптимальный маршрут, как туда добраться, а также заранее побеспокоиться обо всем необходимом (лекарства, вода, продукты, теплые вещи).

Кто-то имеет возможность выехать в другую местность, где меньше бомбардировок и нет риска захвата территории оккупантами. Кто-то может изучить возможности ближайшего убежища, оптимальный маршрут, как туда добраться, а также заранее побеспокоиться обо всем необходимом (лекарства, вода, продукты, теплые вещи). Связь с врачом и план транспортировки в больницу. Важным является связь с врачом (телефон, мессенджеры, социальные сети), чтобы иметь возможность оперативного консультирования и мониторинга собственного состояния. А также для понимания того, как действовать и что делать, если произойдут резкие изменения самочувствия и будет необходима госпитализация.

Важным является связь с врачом (телефон, мессенджеры, социальные сети), чтобы иметь возможность оперативного консультирования и мониторинга собственного состояния. А также для понимания того, как действовать и что делать, если произойдут резкие изменения самочувствия и будет необходима госпитализация. Душевное спокойствие и эмоциональное равновесие. Во время беременности каждая женщина как бы погружена внутрь себя, сконцентрирована на себе и своем будущем ребенке. Сохранение будущей жизни становится самым главным приоритетом. Все остальное воспринимается как второстепенное и далекое. Во время войны важно это состояние сознательно усиливать – делать перерывы в военных новостях, не погружаться в них полностью, зато читать полезные материалы для беременных и пытаться сохранять привычный режим жизни.

Во время беременности каждая женщина как бы погружена внутрь себя, сконцентрирована на себе и своем будущем ребенке. Сохранение будущей жизни становится самым главным приоритетом. Все остальное воспринимается как второстепенное и далекое. Во время войны важно это состояние сознательно усиливать – делать перерывы в военных новостях, не погружаться в них полностью, зато читать полезные материалы для беременных и пытаться сохранять привычный режим жизни. Группа поддержки. Хорошо, если есть общение с другими беременными женщинами или мамами, которые недавно родили, из вашей местности или соседних городков для самоподдержки и помощи. Это может быть как офлайн, так и онлайн общение. В таких группах все на одной волне, в одной теме, поэтому вам будет о чем поговорить. Такое общение может быть полезным и в контексте получения информации, и в контексте поддержания эмоционального равновесия.

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