Польза и вред баклажанов для здоровья хороши изучены учеными.

Баклажаны - один из самых полезных сезонных продуктов августа, а также отличный ингредиент для кулинарных шедевров. К примеру, из этого овоща готовят вкусную закуску "тещин язык". УНИАН расскажет, чем полезны баклажаны и кому они могут навредить.

Полезные свойства баклажанов

В 100 граммах баклажана всего 25 ккал - это идеальный продукт для всех, кто сидит на диете или беспокоится о своем лишнем весе. Даже после обжарки в масле его калорийность всё равно будет ниже большинства продуктов. Овощ богат никотиновой кислотой - при его употреблении проще бросить курить.

Баклажаны легко перевариваются, даже если у человека есть проблемы с пищеварением. В его плодах содержится большое количество полезных для сердца микроэлементов, таких как калий, витамины РР, группы В, С, каротин, магний, медь. Овощи полезны для профилактики атеросклероза, малокровия и других заболеваний сердца.

Баклажаны также богаты витамином С, который полезен при простудных заболеваниях. Фиолетовый цвет кожуре овоща придают антоцианы - вещества, которые улучшают память, снижают риск инсульта и нормализуют давление. Соли калия и меланоген в его составе снижает уровень холестерина в крови и улучшает работу сердечного миокарда. "Синенькие" также полезны при болезнях почек и подагре.

Чем вреден баклажан

Баклажаны могут навредить в том случае, если их продают не в сезон или возле дороги. Такие овощи могут содержать вредные вещества. Перезревшие баклажаны (они горькие на вкус) могут содержать вредное вещество соланин, поэтому их нельзя есть. В целом же, этот овощ безопасный для здоровья.

Кому нельзя есть баклажан

Баклажаны нельзя есть людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, а также с гастритом, язвой, панкреатитом, колитом и при диарее. Этот овощ обладает слабительным эффектом, поэтому его нельзя есть при диарее. При сахарном диабете употребление баклажана стоит ограничить, поскольку он может снижать уровень сахара в крови.

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