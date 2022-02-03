Также врач посоветовала, в каких случаях стоит обращаться к врачу по поводу ухудшения памяти.

Много людей могут замечать у себя проблемы с памятью. В некоторых случаях возникшие проблемы с памятью требуют обращения к врачу и обследования.

О том, какие причины могут вызывать ухудшение качества памяти, рассказала доктор медицины Стефани С. Фобион из американской клиники Майо, передает medikforum.

В первую очередь это стресс или тревога. При стрессе в организме становится высоким уровень кортизола. Данный гормон действует на тело как стимулятор, но также влияет на гиппокамп и другие части мозга, отвечающие за функцию запоминания. Так же воздействует на мозг тревожность. Оба состояния не дают организму тратить энергию на концентрацию, сосредоточенность – внимание нарушается, память становится хуже.

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Депрессия. Не установлено точно, является ли депрессия причиной потери памяти или ее симптомом, но в любом случае исследования показывают существующую связь между депрессией и когнитивными нарушениями, включая проблемы с памятью.

Близость к менопаузе (у женщин). Женщины проходят через перименопаузу – период времени, предшествующий менопаузе. На этом этапе жизни женщины могут замечать, что память стала хуже: они часто не могут вспомнить то, что прежде вспоминали легко.

Плохой сон. Какова бы ни была причина, по которой человек не высыпается, плохой сон оказывает значительное влияние на способность быстро вспоминать. При дефиците сна в мозге могут накапливаться потенциально токсичные для него белки, которые "вымываются", когда человек спит достаточно.

Злоупотребление алкоголем. Еще одна причина, из-за которой может замедляться работа центральной нервной системы, влияя на память. По словам эксперта, ученым уже много лет известно, что люди с расстройствами, возникающими на фоне потребления алкоголя, бывают подвержены уменьшению размеров мозга.

Проблемы с щитовидной железой. Гипотиреоз (когда щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов) способствует забывчивости и туману в голове, но, кроме того, может привести к уменьшению гиппокампа, области мозга, ответственной за объем памяти.

Гипертиреоз (железа вырабатывает слишком много гормонов) тоже может нарушать когнитивную функцию, делая память хуже.

Дефицит B12 или фолиевой кислоты. B12 – витамин, поддерживающий здоровье нервов, и его достаток для когнитивного здоровья особенно важен после 50 лет.

Также специалист дала советы, в каких случаях следует обращаться к врачу по поводу плохой памяти.

Если вы все чаще забываете о повседневных рутинных вещах.

Если вы циклично рассказываете одну и ту же историю снова и снова.

Если память стала хуже внезапно или после медицинской процедуры.

Если близкие все чаще замечают вашу забывчивость.

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