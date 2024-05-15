Когда летит тополиный пух, все аллергики буквально "лезут на стенку".

Чаще всего, период, когда летит тополиный пух, начинается в апреле-мае, если весна жаркая, а если нет, то скорее всего, аллергия на тополиный пух "накроет" чувствительных людей в июне. Узнайте, как она проявляется и что нужно делать.

Чем опасен тополиный пух - аллергия или нет?

Клинический иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Марианна Деркач в комментарии УНИАН говорит, что тополиный пух не является аллергеном, но имеет раздражающее действие. Он опасен тем, что в период, когда цветет тополь, на него оседает пыльца растений других аллергенов, а также веществ, которые загрязняют окружающую среду.

Когда пух попадает на слизистую оболочку носа, то у человека, который болеет ринитом, этот раздражитель вызывает симптомы как при аллергии - люди думают, что у них аллергия на тополиный пух. Сам тополиный пух является переносчиком различных аллергенов, он имеет высокую летучесть и раздражающее действие. В этом случае можно говорить об аллергии на пыльцу деревьев. Есть три периода сезонного аллергического ринита, среди них и весенний поллиноз, когда начинают цвести деревья. Он приходится на март, апрель.

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Как проявляется аллергия на тополиный пух - симптомы

Аллергия на тополиный пух имеет свою четко выраженную симптоматику. В период цветения деревьев некоторые люди могут испытывать:

заложенность носа;

чихание;

слезотечение;

раздражающий кашель.

В таких случаях чаще всего диагностируется аллергия на пыльцу березы, ольхи и различных трав. Деркач говорит: "Мы подметили, что за последние три года у пациентов аллергию на пыльцу тимофеевки луговой, на злаковые травы диагностируем в конце мая, в июне, а раньше это было ближе к концу лета".

Что нужно делать, когда тополиный пух начал "атаковать"

Деркач дает несколько советов тем, у кого обычно наблюдается аллергия на тополиный пух, как облегчить состояние и проще перенести неблагоприятный период:

Когда начинаются сезонные аллергические риниты, в частности, когда есть тополиный пух, то необходимо при пребывании на улице промывать слизистые оболочки носа специальными соляными растворами, которые порекомендует врач. Важноо помнить, что каждый из таких растворов имеет свою концентрацию соли. Есть и спреи, которыми обволакивают слизистую участок носа и предотвращают частичное попадание раздражителей на нее.

Также врач советует носить солнцезащитные очки в сухую ветреную погоду, чтобы предотвращать попадание аллергенов на слизистую оболочку глаза.

В квартире или доме нужно использовать сетки на окнах, не открывать их в ветреную погоду. Когда люди, у которых есть аллергия на тополиный пух, возвращаются с улицы, то должны промывать слизистые участки носа. Также желательно принимать душ и менять одежду, чтобы не ходить дома в том, в чем находились на улице.

Чего "боится" аллергия на тополиный пух - препараты и питание

Деркач считает, что аллергия на тополиный пух не терпит самолечения:

Надо сходить к врачу, где будет определено, о каком аллергене идет речь, поскольку мы уже выяснили, что сам тополиный пух лишь раздражитель, и какие препараты нужны для лечения. Если это медикаментозное лечение, то речь идет о противоаллергических препаратах, которые могут назначаться как топического, то есть местного действия, в частности, для глаз, носа или системные, то есть общего действия. Все они будут уменьшать симптомы аллергии.

Аллергия на тополиный пух также может развиваться сильнее, если неправильно питаться. К примеру, при аллергии на пыльцу березы может быть негативная реакция на морковь, сельдерей, петрушку, орехи, потому что они имеют подобные молекулы. У пациентов, которые употребляют эти продукты, может быть оральный синдром раздражения неба и губ - они могут чесаться.

Всем пациентам, которые имеют аллергию на пыльцу деревьев целесообразно избегать употребления косточковых фруктов - вишня, черешня.

Если у пациента аллергия на пыльцу злаковых растений, то необходимо воздержаться от употребления злаков. Если аллергия на сорняки, то надо воздержаться от потребления подсолнечника и масла из него.

Может ли быть аллергия на тополиный пух из-за стресса

Врач заметил, как проявляется аллергия на тополиный пух во время войны - наблюдается увеличение аллергических реакций у пациентов, которые были ближе к военным действиям. Среди временно перемещенных лиц участились аллергические симптомы. Это может быть связано как со стрессом, так и с тем, что они изменили локацию проживания. Увеличилось количество пациентов, у которых происходит обострение бронхиальной астмы на фоне стресса.

Также после поступления в Украину пылевой бури из Сахары участились обращения людей с ринитами, больных бронхиальной астмой. Неблагоприятная экологическая ситуация негативно влияет на пациентов, которые имеют бронхиальную астму, аллергические риниты, поллинозы. Они все чаще обращаются к врачам и течение болезни у них гораздо тяжелее.

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