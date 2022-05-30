Эти продукты питания облегчают процесс отказа от вредной привычки.

31 мая в мире отмечается Международный день без табака. Но бросить курить будет полезно в любой день. Для этого не нужно ждать особой даты. Но задача эта не из легких, особенно для курильщиков с большим стажем. УНИАН перечислит 8 продуктов питания, которые снижают тягу к курению и помогают бросить пагубную привычку.

Молоко

В молоке и молочных продуктах содержится большое количество лактозы - молочного сахара, который стимулирует центр удовольствия в мозгу. Поэтому стакан молока может заменить сигарету. Кроме того, после выпитого молока вкус сигарет становится очень неприятным.

Фруктовый соки и фрукты

Если организм срочно требует сигарету - выпейте стакан фруктового сока или съешьте кусочек фрукта. Фрукты содержат большое количество глюкозы, которая очень нравится нашему организму. Так можно заглушить тягу к никотину. Кроме того, процесс долгого жевание фруктов поможет снять нервное напряжение, которое ранее вы снимали курением.

Индейка

В мясе индейки содержится аминокислота триптофан, которая принимает участие в выработке гормона удовольствия серотонина. А ведь именно для удовольствия люди курят сигареты. Кроме того, в индейке есть никотиновая кислота, которая помогает компенсировать его нехватку у бывших курильщиков.

Сельдерей

Свежий сельдерей нужно долго и тщательно разжевывать, что отвлекает от мыслей о курении. Также сигареты приобретают очень неприятный привкус после сельдерея.

Баклажаны

Баклажаны богаты никотиновой кислотой, что снижает "ломку" у бывших курильщиков. Эта кислота помогает снять стресс и нервное напряжение, что часто является причиной курения.

Горький шоколад

Пара квадратиков шоколада зарядит вас глюкозой и поможет справиться со стрессом после отказа от сигарет. Также горький шоколад притупляет аппетит, что важно для бывших курильщиков, которые боятся поправиться.

Имбирь

Нарежьте свежий имбирь тонкими дольками и носите с собой. Съешьте небольшой кусочек, если захочется курить, и тяга к сигаретам пропадет. Метод неприятный, но весьма действенный. Также можно заварить чай с имбирем, лимоном и медом - он не только притупит желание покурить, но и поможет расслабиться.

Брокколи

Капуста брокколи полна полезных витаминов и веществ, которые помогают выводить никотин из организма и улучшает работу легких. Кроме того, этот продукт очень сытный и низкокалорийный, что полезно для тех, кто боится набрать лишний вес.

Вас также могут заинтересовать новости: