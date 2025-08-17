Еще одна тенденция, которую выявили ученые заключается в том, что молодеж готова получать меньше, но и работать тоже меньше.

Крупнейшее исследование выявило, что сокращение рабочей недели до 4 дней серьезно улучшает самочувствие человека.

Исследователи из Бостонского колледжа отслеживали четыре ключевых показателя - выгорание, удовлетворенность работой, физическое и психическое здоровье - в 141 компании в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии.

"Мы обнаружили значительное улучшение самочувствия работников. Компании также отметили рост производительности и доходов", - прокомментировала Би-би-си ведущая автор исследования Вэнь Фань.

Но если польза для здоровья так очевидна, почему люди не работают 4 дня в неделю?

Издание привело пример, что в Индии люди часто работают сверхурочно, чтобы удовлетворить глобальный спрос.

"В таких странах, как Китай, Индия, США и Великобритания, длительный рабочий день считается поводом для гордости", - сказала Фань.

А в Японии неоплачиваемые переработки настолько распространены, что для этого придумали даже специальный термин - кароси. Издание отметило, что у японцев так развит трудоголизм, что даже законные льготы, такие как декрет они часто не используют.

Тем не менее, Фань считает, что такие исследования начинают менять отношение к работе - даже в тех странах, где традиции работать сверхурочно очень сильны.

В начале этого года в Токио начали пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели для государственных служащих. Дубай недавно запустил аналогичную летнюю инициативу для госслужащих. С октября 67 южнокорейских компаний начнут экспериментировать с 4,5-дневной рабочей неделей.

При этом эксперты в области труда утверждают, что вопреки бытующему мнению будто при 4 -дневной рабочей неделе продуктивность падает, на самом деле, часто бывает наоборот.

В исследовании Фань производительность труда в основном сохранилась, потому что компании сократили объемы бесполезной работы. Например, встречи заменили телефонными звонками или сообщениями.

"Главное не в том, чтобы втиснуть 5 дней в 4, а в том, чтобы сократить потери. Теперь, когда многие задачи автоматизированы с помощью искусственного интеллекта можно легче выявлять эти неэффективные задачи", - сказала гендиректор компании по тестированию 4-дневной рабочей недели Карен Лоу.

Для Чарла Дэвидса, директора консультационного центра Университета Стелленбос в Кейптауне, 4-дневная рабочая неделя стала спасательным кругом.

Он отметил, что его команда, которая оказывает психологическую поддержку тысячам студентов, была на грани выгорания. А после введения 4 рабочих дней год назад сотрудники заявили об улучшении сна, увеличении физической активности и возможности заниматься хобби.

Дэвидс считает, что улучшение самочувствия его сотрудников положительно сказалось на их работе: "Они стали более сосредоточенными, более чуткими. Это действительно отразилось на улучшении качества услуг".

Однако, такие изменения невозможно применять повсеместно. "Важную роль играют промышленная структура страны и стадия ее развития", - объяснила Фань.

"Это может работать в целом ряде секторов, но 4-дневная рабочая неделя - это не панацея и не универсальное решение", - предупредила ученая.

Еще одна тенденция, которую выявили ученые заключается в том, что молодеж готова получать меньше, но и работать тоже меньше. Глобальный опрос, проведенный в этом году, показал, что впервые в истории баланс между работой и личной жизнью превзошел зарплату в списке приоритетов:

"Мы наблюдаем растущее сопротивление среди молодого поколения. У них принципиально другие представления о целях работы и о том, чего они хотят от жизни", - прокомментировала Фань.

Недавно в Госслужбе занятости оценили перспективы перехода на 4-дневную рабочую неделю. Там отметили, что пока что 4 рабочих дня возможны только в формате локальных договоренностей.

