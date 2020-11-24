Журналисты программы «Гроші» провели расследование, чтобы узнать, на что потратили деньги из скандального «ковидного фонда», которые должны быть направлены на борьбу с коронавирусом.
Читайте такжеЗеленский рассказал о первом этапе вакцинации украинцев от COVID-19 (видео)В новом сюжете-расследовании говорится, что сейчас фонд в 66 миллиардов гривень уже фактически опустошен.
«При том, что сделать тот же тест в адекватные сроки, не заражая других людей в очередях, практически невозможно. И большинство украинцев с подозрением на COVID-19 его оплачивают сами», – говорится в сюжете.
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