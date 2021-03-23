Оказалось, что «не публичным» украинцам сегодня довольно трудно записаться на вакцинацию.

Журналисты Youtube-канала "А шо так можно було!?" попытались стать в очередь на вакцинацию с помощью официально заявленных телефонных номеров. В частности, автор проекта совершил звонок в Департамент здравоохранения, где сразу услышал вопрос, является ли он публичным лицом.

"Дело в том, что если есть остатки вакцин, то ими вакцинируются публичные люди, деятели. Если вы хотите записаться, зарегистрироваться, это 16-77, пожалуйста", – получил ответ ведущий. В колл-центре ему объяснили, что по указанному телефону ему смогут рассказать о соответствующем постановлении и о том, как записаться на вакцинацию.

За этим номером, в Национальной службе здоровья Украины, журналисту ответили, что запись на прививку не осуществляют, а лишь проводят консультацию, и посоветовали обратиться в контакт-центр по вопросам Covid-19 по номеру 0-800-60-20-19.

"Мы сейчас вас записываем в очередь. Затем, когда уже откроется запись для вашей целевой группы, мы вас уведомляем и там уже более подробно конкретно на месте вашего проживания проходит большее распределение", – отметила оператор колл-центра в этой службе.

При этом, по словам оператора, сроки ожидания пока неизвестны.

"Точной информации нет, все зависит от поставок вакцин в Украину. Чем больше будет остановок, тем быстрее поэтапно будет проходить вакцинация для каждого этапа для каждой целевой группы", – ответили в колл-центре.

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Автор: Иван Бойко