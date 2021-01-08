Кто-то пооткрывал сегодня бары и магазины, а другие закрылись или работают только нараспашку.

В Тернополе сложилась непростая ситуация вокруг зимнего локдауна. Жители города запутались в приказах и распоряжениях относительно карантинных ограничений.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, городской председатель Тернополя Сергей Надал за два дня до начала государственного локдауна обратился к народу с заявлением, что в городе нет необходимости его вводить, потому что количество больных коронавирусом идет на спад. Однако накануне мэр написал в сети еще одну запись - якобы он уже готов прислушаться к решению Кабмина и усилить карантин в городе в случае роста заболеваемости.

Следовательно, кто-то пооткрывал сегодня бары и магазины, а другие закрылись или работают только нараспашку. Журналисты не нашли ни одного человека, который бы четко мог ответить на вопрос - в каком именно карантинном режиме живет город.

Некоторые предприниматели, рискнувшие открыться, получили протоколы от полиции - малейший штраф за нарушение карантинных требований составляет 16 тысяч гривень.

До сих пор остается непонятным, как будет происходить учебный процесс с понедельника. Мэр сказал, что школы будут работать в привычном режиме. Однако горожане пока растеряны - возможно, городской голова снова изменит свое решение.

Локдаун в Украине

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

Усиленные меры вступили в силу с 00:00 8 января до 00: 00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Учебные заведения работать не будут, кроме детских садов. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только то заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводится не будут.

Учреждения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Ограничения на торговлю в карантин

Запрещается деятельность бытовых магазинов.

Другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим.

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Автор: УНИАН