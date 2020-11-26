Он подчеркнул, что способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь является единственным фактором, на который ориентируется правительство по вопросу карантина.

Основанием для срочного введения локдауна может быть только заполненность коек в больницах более чем на 75%, что будет означать угрозу коллапса медицинской системы.

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Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24". Он подчеркнул, что способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь является единственным фактором, на который ориентируется правительство по вопросу карантина.

"Мы ориентируемся на единственную вещь - способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь. У нас на сегодня заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% - Черниговская область и другие. Но в то же время оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас сейчас нет", — сказал он.

Министр рассказал, при каких показателях медицинская система не выдержит эпидемии.

"Угроза коллапса медицинской системы может быть, если будет более 75% заполненных коек. И такие вещи мы можем увидеть, если количество больных будет приближаться к цифре 25-30 тыс. больных в сутки. В таком случае это будет угроза коллапса медицинской системы", — сказал он.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк