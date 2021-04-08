Тысячи людей в горных районах потеряют доступ к специализированной медицинской помощи, заявили в Женском движении "За майбутнє".

Женское движение "За майбутнє" требует от Министерства здравоохранения Украины восстановить 25% надбавку к ставке врачам вторичного звена, которые работают в горной местности. Или оказание специализированной медицинской помощи в горных районах Украины станет невозможным.

Об этом сообщается на странице Женского движения в Facebook.

В организации отмечают, что доплаты врачам были ликвидированы Минздравом на этапе внедрения второго этапа медреформы. Хотя согласно Закону Украины «О статусе горных населенных пунктов» и постановлением КМУ №648 от 11.08.1995 г., лица, которые работают в горных районах, должны получать 25% надбавку к ставке. Касается это и медиков.

"В Украине статус горных имеют 715 населенных пунктов, в которых проживают сотни тысяч человек. И каждый из них имеет право на медицинскую помощь. Однако, в результате «ошибки», сознательно допущенной Министерством охраны здоровья Украины на этапе внедрения второго этапа медреформы, жители горных районов могут потерять доступ к нормальным медицинским услугам. А врачи вторичного звена, работающие в такой местности, уже лишены гарантированных законом надбавок», – рассказывают в Женском движении.

Депутат Выжницкого районного совета из фракции «За майбутнє», врач отоларинголог КНП «Путильская ЦРБ» Ирина Муринюк добавляет, отсутствие предусмотренных законом надбавок для врачей вторичного звена может вызвать коллапс.

"Врачей по оказанию вторичной медицинской помощи, которые работают в сложных условиях горной местности, просто лишили гарантированных законом доплат. Их получают пока только врачи первичного звена. Местные медучреждения, в том числе и наша – Путильская районная больница – выживают за счет надбавок за ководных больных. Что будет дальше – после окончания пандемии – не известно», – рассказывает Ирина Муринюк.

Депутат подчеркивает, после пандемии больницы в горной местности окажутся на грани закрытия, потому что без доплат не будут способны обеспечить нужный уровень заработной платы.

Женское движение "За майбутнє" публично обратилось к Минздраву с требованием как можно быстрее исправить ситуацию.

"В кратчайшие сроки министерство должно наработать постановление о восстановлении 25-процентной надбавки врачам вторичного звена, которые работают в горной местности, и подать ее на принятие КМУ», - требуют представительницы организации.

Напомним, лидером Женского движения является правозащитник, народный депутат VIII созыва, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Ирина Суслова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь