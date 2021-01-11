Женский массажист Наталия Швень: Лучшие способы борьбы с целлюлитом – спорт, массаж и здоровый образ жизни

Почему целлюлит – не болезнь, бывает ли «апельсиновая корка» у мужчин, как бороться с проблемой и можно ли ее полностью устранить в интервью УНИАН рассказала женский массажист Наталия Швень.

Наталия, расскажите, для начала, что такое вообще целлюлит?

Целлюлит - это структурные изменения подкожно-жировой клетчатки и нарушение кровообращения, что приводит к застою лишней жидкости в жировых клетках. Простыми словами - это изменение рельефа кожи, которая утрачивает гладкость и приобретает бугристость.

Биологически все происходит так: адипоциты (клетки, из которых в общем-то и состоит жировая ткань) в верхнем слое подкожной жировой клетчатки накапливают все больше жира, соединительная ткань растягивается все меньше, ухудшается микроциркуляция крови и лимфы. Жировая ткань разбухает, но, стягиваемая фиброзной сеткой, начинает походить на стеганое одеяло — на поверхности кожи проступает хорошо знакомая целлюлитная бугристость.

В жировой прослойке также хранятся и продукты метаболизма. Но при нарушении микроциркуляции лимфа их не выводит. В итоге, образуется целая цепочка нарушений, приводящих, в том числе, к целлюлиту.

Когда начинает проявляться бугристость, о которой вы сказали?

Эффект «апельсиновой корки» возникает, когда нарушается нормальное движение лимфы и крови в проблемных зонах. Жировые клетки при этом накапливают жидкость и жир увеличивается в размерах. В результате, перегородки между ячейками жира растягиваются. На поверхности кожи это проявляется как бугристый рельеф. Внутри же увеличенные жировые клетки давят на капилляры и лимфатические сосуды, что вызывает нарушение циркуляции крови и лимфы. Возникает замкнутый круг.

А кто чаще всего подвержен целлюлиту?

У 90-95% женщин в мире есть целлюлит. Первая стадия - это вполне нормально, и целлюлит заметен тогда, когда вы сжимаете кожу между указательным и большим пальцами рук.

На развитие целлюлита влияют неправильное питание, стрессы, недостаточная физическая активность. Немаловажную роль играет и наследственная предрасположенность. Но чаще всего целлюлит проявляется у женщин с эндокринными расстройствами (нарушением функционирования поджелудочной и щитовидной желез, яичников, надпочечников); с сосудистыми патологиями, приводящими к нарушению микроциркуляции – гипертоническая болезнь, атеросклероз; с ожирением или со склонностью к лишнему весу; часто испытывающих стрессы; принимающих бесконтрольно гормональные контрацептивы.

А как обстоят дела с мужчинами?

Действительно, в основном, проблему появления целлюлита считают женской. Объясняется это различиями в строении жировой ткани и разном гормональном статусе обоих полов. В женской коже существует параллельное расположение соединительно-тканных волокон, поэтому клетки жировых тканей могут сквозь них «продавливаться», образуя целлюлит. Мужчин меньше беспокоит эта проблема, так как перемычки соединительной ткани у них мельче и расположены по косой. И все же целлюлит бывает у полных мужчин и тех, кто подвержен гормональному дисбалансу.

Правда ли то, что в борьбе с целлюлитом нужно обязательно наладить питание?

Да, питание - это основа. Как говорится, тело делается на кухне. По своему опыту знаю, что можно тренироваться семь раз в неделю и особо не худеть, если не наладить питание. Низкая активность вместе с неправильным питанием формируют сначала избыток калорий, которые некуда девать, кроме как откладывать в жир, а во вторую очередь — застойные явления в коже, которые вызывают целлюлит.

Что еще негативно влияет на организм и способствует появлению этой проблемы?

В борьбе с целлюлитом важно исключить вредные привычки, такие как курение и алкоголь. Сигаретный дым снижает кровоснабжение и пагубно воздействует на формирование коллагена, что в итоге приводит к ослаблению соединительной ткани. Алкоголь - это пустые калории и отечность. Самые вредные алкогольные напитки - пиво и сладкое/полусладкое игристое. Также нужно соблюдать питьевой режим и выпивать достаточное количество не газированной воды. Чай, кофе - это жидкости, которые обезвоживают организм. Чем меньше мы пьем воды, тем больше отечность. Норма воды в день - 30 мл на 1 кг веса. Например, норма воды в день для девушки с весом 60 кг равна 1,8 литра (0,03*60 = 1,8).

Кроме того, необходимо вести активный образ жизни, заниматься спортом хотя бы три раза в неделю. Предпочтение лучше отдавать силовым тренировкам, кардио достаточно делать раз в неделю.

Правильное рациональное питание даст организму достаточное количество углеводов, белков и правильных жиров, из которых он построит красивое тело. Это основа хорошей фигуры. Но и вышеупомянутые рекомендации не всегда дают бесцеллюлитные бедра. Для выраженного эффекта необходимы дополнительные процедуры.

О каких процедурах вы говорите?

Это профессиональный массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный). Он проводится курсами из десяти процедур. Периодичность – три раза в неделю. Лучше всего повторять такой курс массажа раз в шесть месяцев. Также я рекомендую после десяти регулярных сеансов делать один поддерживающий массаж раз в неделю.

Работа с целлюлитом — это целый комплекс мер. Уход за собой и своим телом - это проявление любви к себе, а значит и хорошее самочувствие.

Сейчас массово рекламируют сухие щетки для борьбы с целлюлитом. Реально ли они помогают?

Массаж сухой щеткой с натуральной щетиной действительно сделает кожу более гладкой и упругой. Но полностью целлюлит не уберет. Основная задача такого массажа - улучшить кровообращение кожи. В борьбе с целлюлитом нужен комплексный подход - массаж, питание, тренировки и, конечно, регулярность.

Но мне лично этот метод нравится. Самомассаж сухой щеткой - делать очень легко. Вам понадобится всего две вещи - щетка с натуральной щетиной и десять минут вашего времени.

Как правильно сделать этот массаж, чтобы не повредить кожу?

Сухой щеткой по сухой коже. Движения снизу-вверх, по лимфотоку. Начинаем с ног (голени, бедра и ягодицы). Дальше живот и бока массажируем круговыми движениями по часовой стрелке. По необходимости - руки.

Нельзя массажировать внутреннюю часть бедра (разве что легко), под локтями и коленями, под мышками и пах. Вам необходимо вызвать тепло и покраснение кожи, она сразу получает хороший тонус после такого растирания. После самомассажа обязательно нанести на кожу крем или масло, чтобы хорошо ее увлажнить. Такой массаж необходимо делать курсом: минимум, три-четыре раза в неделю на протяжении одного-двух месяцев.

А помогают ли скрабы и антицеллюлитные масла?

Скрабирование улучшает микроциркуляцию крови, что помогает насыщать кожу кислородом и предотвращает появление целлюлита. Очищенная кожа после скраба намного легче впитывает полезные вещества из косметики — кремов, баттеров для тела. Регулярное скрабирование (два раза в неделю) позволяет удалить с кожи омертвевшие частицы, выравнивает ее поверхность и предотвращает появление признаков целлюлита, стимулирует клеточное обновление, повышает упругость кожи, возвращает ей сияние и способствует лучшему проникновению активных ингредиентов средств, наносимых на тело после душа.

Антицеллюлитные масла эффективны в профессиональном уходе, я рекомендую делать массаж с таким маслом у специалиста. Просто нанести на тело масло недостаточно. Необходимо хорошо разогреть тело и долго втирать масло, что в домашних условиях неудобно и тяжело. С этим лучше справится массажист.

То есть в домашних условиях сложно побороть целлюлит?

В домашних условиях можно привести кожу в порядок, но для этого нужно не лениться. Поскольку при целлюлите нарушается кровообращение, основная задача – восстановить нормальную циркуляцию крови. Любые виды массажа и самомассажа улучшают кровообращение, удаляют отечность и визуально разглаживают кожу. Регулярные и сбалансированные тренировки (сочетание кардио и силовых тренировок с акцентом на проблемные зоны) являются эффективным помощником в борьбе с целлюлитом.

Также в домашних условиях можно проводить обертывания с охлаждающими и разогревающими средствами. Разогревающие процедуры улучшают микроциркуляцию. Охлаждающие средства усиливают лимфодренаж и тонизируют кожу. Имеет смысл ограничить вредную пищу: фастфуд, сахар, изделия из белой муки, соусы, колбасные изделия, соки, алкоголь, консервы.

Как быть женщинам, которые в погоне за идеальным телом делают обертывание и начинают изнурять себя бегом? Это опасно?

Если одновременно делать обертывание и бегать - это однозначно вредно. Как минимум, можно получить обезвоживание или тепловой удар. Эффективнее будет сделать обертывание после пробежки, когда ваши мышцы разогреты. Важно во время обертывания пить воду или некрепкий травяной чай, чтобы хорошо пропотеть и убрать лишнюю жидкость.

Обертывание помогает в борьбе с целлюлитом, если его делать три раза в неделю на протяжении месяца и, конечно, следить за питанием. А бег улучшит метаболизм и поможет похудеть.

Первая задача — вывести лишнюю жидкость, наладить лимфодренаж, убрать отечность и открыть маленькие капилляры, чтобы через налаженный кровоток к клеткам начали поступать необходимые для здорового функционирования микроэлементы и ферменты, в том числе те, что участвуют в расщеплении жировых отложений. Это же помогает разгрузить клетки и межклеточную жидкость от продуктов клеточного метаболизма, накопление которых способствует развитию целлюлита. Обертывания как раз отлично работают с этими задачами.

Еще одна проблема - растяжки. Бытует мнение, что от них избавиться невозможно.

Для того, чтобы привести подкожную жировую ткань в порядок, придется наладить и образ жизни, разобравшись с питанием, сном, физическими нагрузками и общей активностью, уровнем стресса и вредными привычками.

От растяжек избавиться полностью нельзя, но можно сделать их менее заметными. В этом деле лучшие помощники - скраб, масло и крем для тела, контрастный душ и, конечно, массаж. Это все сделает кожу упругой, приведет ее в тонус, а растяжки на ухоженной коже не так заметны.

Чтобы предотвратить появление новых растяжек, например, во время беременности, нужно 1-2 раза в день, начиная с первых дней беременности, наносить на живот, грудь и бедра масло против растяжек.

Слышала мнение, что сделать незаметными растяжки помогает регулярное посещение солярия.

Солярий - не самая полезная процедура для вашей кожи. Особенно, если у вас много родинок. Лучше увлажняйте кожу всего тела каждый день кремом.

Можно ли навсегда избавиться от «апельсиновой корки»?

Целлюлит нельзя убрать полностью. Можно только уменьшить его видимость. Спорт, массаж и здоровый образ жизни – лучшие способы борьбы с ним. Никакие кремы не помогут избавиться от целлюлита полностью. Еще важно следить за качеством сна и снизить уровень стресса.

Целлюлит - не заболевание, это норма для женского организма, так как за счет удержания подкожного жира обеспечивается запас энергии на период беременности и кормления грудью. Природа наделила женщину исключительной способностью вынашивать будущее потомство, а так как это связано с огромными энергетическими затратами, то на гормональном уровне начинает происходить формирование запаса питательных веществ, которые могут понадобиться в период беременности. Как правило, скопление жировых отложений происходит на животе и бедрах.

А в заключение хочу сказать: наш организм – это отражение нашей заботы о нем. Наше тело и лицо – это отражение нашего питания.

Диана Могилевич

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