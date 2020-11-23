Глава государства возвращается к работе в обычном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и приступил к работе в обычном режиме.

Читайте также"Тест показал отрицательный результат, приступаю к работе": Ермак поборол COVID-19

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус... Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме», - отметил он.

Президент подчеркнул, что все должны понимать новые риски и максимально себя беречь.

«Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду», - отметил Зеленский.

В своем видеообращении президент подчеркнул, что у него настроение бодрое, температура - 36,6.

«Сам я положительный, потому что тест (на COVID-19 - УНИАН) отрицательный... Всем друзьям, всем украинцам за поддержку - большое спасибо. Всем оппонентам - не дождетесь», - резюмировал он.

Зеленский добавил, что уже находится на Банковой в Офисе президента и работает.

Коронавирус у Зеленского

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В тот же день руководитель его Офиса Андрей Ермак также заявил, что заразился коронавирусом. 23 ноября Ермак сообщил, что выздоровел после COVID-19.

Жена Зеленского Елена и его сын Кирилл переболели коронавирусом еще летом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров