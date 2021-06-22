Президент Владимир Зеленский анонсировал введение регулярного полного медицинского обследования для людей старше 55 лет каждые два года, а для некоторых категорий - ежегодно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина» в Киеве.
Читайте такжеМинздрав опроверг информацию о платном размещении электронных записей о медосмотреПо словам главы государства, по статистике 85% преждевременных смертей вызваны неинфекционными заболеваниями, в основном - это болезни системы кровообращения и онкозаболевания, где самой большой проблемой является именно диагностика этих заболеваний.
«Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские «check-up» - полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий - ежегодно», - заявил Зеленский.
По словам президента, ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств.
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