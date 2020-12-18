Завод «Телекарт-Прибор» поставит в местные больницы тестовые устройства, после чего планируются массовые закупки.

В Одессе завод «Телекарт-Прибор» приступил к производству кислородных концентраторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, сославшись на председателя ОГА Сергея Гриневецкого, который 17 декабря провел рабочую встречу с представителями завода.

«Телекарт-Прибор» получил сертификаты соответствия Министерства здравоохранения для производства кислородных концентраторов. Об этом сообщил Сергей Гриневецкий, который вчера встретился с представителями предприятия», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что разработка одесских специалистов получила название «БРИЗ-20». Она представляет собой электрическое устройство, которое позволяет получать кислород с помощью фильтрации воздуха.

Мощность прибора - 20 литров в минуту, подсоединить к нему можно от одного до четырех пациентов.

«БРИЗ-20» производит кислород с концентрацией 95%, что соответствует международным стандартам», - уточнили в пресс-службе. Работать без остановки прибор может до 10 суток.

По словам Гриневецкого, сейчас «Телекарт-Прибор» - единственное украинское предприятие, которое может производить концентраторы такой мощности и качества.

«Я переговорил с руководством предприятия и предложил поставить тестовые устройства для наших областных больниц. После испытаний мы планируем закупать продукцию завода на регулярной основе», - отметил председатель ОГА.

В первые месяцы завод будет производить около 300-400 устройств в месяц. Со временем руководство завода планирует увеличить производство до 1 тыс. - 1,5 тыс. единиц в месяц. В пресс-службе также отметили, что цена одного кислородного концентратора производства «Телекарт-прибора» составляет 75 тыс. грн. На рынке есть несколько более дорогих аналогов. В частности, американские концентраторы стоят около 130-140 тыс. грн, приборы китайского производства мощностью 10 литров в минуту стоят около 40 тыс. грн.

4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца года в Украине планируется увеличить количество коек с подведенным кислородом для пациентов с COVID-19 с 51% до 80%. По словам главы Минздрава, количество коек, выделенных для оказания медицинской помощи больным COVID-19, с начала ноября было увеличено с почти 40 тыс. - до более 61 тыс.

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Автор: Лариса Козовая