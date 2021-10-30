Привиться можна з 9:00 до 18:00 вакцинами "Coronavac", "Pfizer" или "AstraZeneca".

В Харькове во всех районах города в день выборов 31 октября откроется 41 пункт вакцинации против COVID-19.

Об этом рассказали в городском совете.

Все пункты будут работать на избирательных участках, расположенных в школах. Прививаться можно с 9:00 до 18:00 вакцинами "Coronavac", "Pfizer" или "AstraZeneca".

"В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию", - сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Выборы в Харькове и регионах

31 октября в девяти регионах Украины состоятся внеочередные выборы сельского, поселкового и городского голов (в том числе и в Харькове) и в 14 - промежуточные выборы депутатов местных советов.

Читайте такжеКакие ограничения в Украине вводят с 30 октября: список по областямКроме того, в этот день состоится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в округе №184 (центр - г. Новая Каховка на Херсонщине) и в округе №197 (центр - г. Золотоноша) в Черкасской области.

Ранее в ЦИК уже опровергли сообщения о необходимости иметь COVID-сертификаты или отрицательные тесты для голосования на выборах 31 октября. Ни одним нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова