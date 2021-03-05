Законопроектом предлагается платить младшему медицинскому персоналу от 12040 гривень, а врачам и руководителям медучреждений - в районе 21890-26268 гривень.

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил за повышение зарплат в медицинской отрасли.

Об этом сообщает Telegram-канал МОЗ.

Отмечается, что повышать социальные стандарты для работников медицинской системы – одна из приоритетных задач, которые решает Минздрав.

По словам Степанова, Минздрав разработал законопроект «Об определении размера оплаты труда медицинских и других работников государственных и коммунальных заведений здравоохранения».

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Им предусмотрено, что минимальный размер заработной платы для медработников будет зависеть от прожиточного минимума на 1 января календарного года и составит от 5,5 прожиточных минимумов (для младшего медицинского персонала), что составляет примерно 12040 гривень, до 10-12 (для врачей и руководителей медучреждений), что составляет от 21890 – 26268 гривень.

"Наши врачи, медицинские работники и ученые заслужили право на достойную оплату труда. Сейчас они – на переднем краю обороны, на «ковидном нуле». Поэтому призываю народных депутатов, после вынесения законопроекта в зал, на практике доказать свою преданность людям, которые спасают украинцев ежедневно, и поддержать документ. Отдайте долг нашим спасителям!" - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум в Украине составляет 2189 гривень.

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Автор: Денис Прядко