Максим Степанов считает, что низкая зарплата медиков в Украине является главной причиной их выезда за границу.

Власть должна сделать все, чтобы украинские медики прекратили выезжать работать за границу, в частности, значительно увеличить им размер заработной платы.

Об этом 24 ноября в эфире 5 канала сказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, Польша, Чехия и Германия упрощают процедуру трудоустройства для медработников-иностранцев, чтобы те могли беспрепятственно там работать.

Степанов отметил, что одним из главных факторов, почему украинские врачи выезжают, - это низкая зарплата.

"Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год - чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", - сказал министр.

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Обещанные доплаты медикам в Украине 2020

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19 в размере до 300% заработной платы.

30 мая Национальная служба здоровья Украины заключила необходимые договора со всеми больницами.

7 сентября 2020 года Кабмин утвердил механизм доплат к зарплате медикам.

3 октября Степанов сообщал, что в Украине из более 1 тыс. 600 больниц уже более 50% получили средства и выплатили надбавки медицинским работникам.

23 октября 2020 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что все медицинские учреждения страны получили средства для выплаты надбавок медработникам с 1 сентября.

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Автор: Денис Прядко