Власть должна сделать все, чтобы украинские медики прекратили выезжать работать за границу, в частности, значительно увеличить им размер заработной платы.
Об этом 24 ноября в эфире 5 канала сказал глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, Польша, Чехия и Германия упрощают процедуру трудоустройства для медработников-иностранцев, чтобы те могли беспрепятственно там работать.
Степанов отметил, что одним из главных факторов, почему украинские врачи выезжают, - это низкая зарплата.
"Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год - чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", - сказал министр.
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Обещанные доплаты медикам в Украине 2020
- 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.
- 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19 в размере до 300% заработной платы.
- 30 мая Национальная служба здоровья Украины заключила необходимые договора со всеми больницами.
- 7 сентября 2020 года Кабмин утвердил механизм доплат к зарплате медикам.
- 3 октября Степанов сообщал, что в Украине из более 1 тыс. 600 больниц уже более 50% получили средства и выплатили надбавки медицинским работникам.
- 23 октября 2020 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что все медицинские учреждения страны получили средства для выплаты надбавок медработникам с 1 сентября.
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