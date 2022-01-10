В 2021 году меткомбинат передал больницам Украины более 4400 тонн медицинского кислорода.

Комбинат "Запорожсталь" группы компаний "Метинвест" в течение апреля-декабря 2021 года бесплатно передал 4441 тонну сертифицированного медицинского кислорода в медучреждения по всей Украине для спасения жизней больных COVID-19 и будет продолжать это делать в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба компании, в частности, в течение 2021 года жидкий медицинский кислород "Запорожстали" на безвозмездной основе получили свыше 30 больниц в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Хмельницкой областях. Больше всего кислорода комбинат передал в ноябре прошлого года – 1400 тонн.

"Тысячи больных COVID-19 в Украине нуждались в кислородной поддержке. "Запорожсталь" Метинвеста приложил сверхусилия, чтобы обеспечивать их жизненно необходимым медицинским средством. В пиковые периоды мы отгружали кислород в режиме 24/7, без задержек – делали все, что от нас зависит, чтобы преодолеть пандемию и спасти жизни людей. В 2022 году мы продолжим обеспечивать медучреждения бесплатным кислородом производства "Запорожстали", – отметил генеральный директор комбината "Запорожсталь" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Отмечается, что наибольшие объемы медицинского кислорода за весь период от комбината получили городские больницы Запорожья и областная инфекционная больница – более 2500 тонн. Дополнительно в Запорожской областной инфекционной клинической больницы, что является опорным COVID-медучреждением области, "Запорожсталь" и "Метинвест" профинансировали строительство современной кислородной станции, а также выполнили капитальный ремонт отделения, которое ранее пострадало от пожара.

Напомним, кроме "Запорожстали", еще три предприятия группы компаний "Метинвест" бесплатно предоставляют кислород для нужд больниц Украины. Начиная с октября, когда в Украине возник острый дефицит кислорода, группа по просьбе Министерства здравоохранения расширила географию поставок кислорода для лечения больных COVID-19. Предприятия компании, в частности "Запорожсталь", бесплатно отгружали кислород в 110 больниц 17 областей Украины. За октябрь-декабрь 2021 года предприятия "Метинвеста" отгрузили больницам страны 5529 тонн кислорода, таким образом, обеспечивая больницы страны каждой четвертой тонной кислорода. При этом одна тонна кислорода закрывает потребности около ста пациентов.

Справка: ПАО "Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители бытовой техники.