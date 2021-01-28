Благодаря введению договоров управляемого доступа государство будет закупать дорогие инновационные медпрепараты для лечения тяжелых заболеваний при отсутствии в стране генерических препаратов.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил процедуру закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что благодаря введению договоров управляемого доступа государство будет закупать за бюджетные средства дорогие инновационные лекарственные средства (в частности оригинальные биологические лекарственные препараты) для лечения тяжелых заболеваний в условиях отсутствия в стране генерических препаратов.

По словам министра, заключение договоров управляемого доступа на закупку лекарственных средств будет происходить в несколько этапов. Что касается процедуры заключения договора, то, по словам министра, сначала проводится государственная оценка медицинских технологий.

"Хочу напомнить, что в конце прошлого года мы приняли соответствующее постановление и урегулировали этот вопрос. Теперь в нашем государстве будет введена государственная оценка медицинских технологий", - сказал Степанов.

После оценки, как сказал министр, проводится заседание рабочей группы по вопросам заключения договора управляемого доступа. Она образуется соответствующим приказом Министерства здравоохранения и выносятся решения на заключение договора.

После этого, по словам Степанова, рабочая группа поручает переговорной группе провести переговоры по заключению договоров, они являются конфиденциальными и проводятся под видеозапись.

"Понятно, что они происходят непосредственно с производителем инновационных лекарственных средств. Все участники переговоров подписывают соответствующие заявления о неразглашении. По результатам заключается договор управляемого доступа", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что договор управляемого доступа может быть финансовый, то есть, предусматривать скидку к цене, бесплатную доставку либо основанным на результате - когда оплата происходит только по результатам или при условии накопления информации об эффективности лекарственного средства.

"То есть, есть конкретные пациенты, и при использовании средства мы видим результаты, и после этого уже происходит оплата. Но еще раз повторяю, что в своем большинстве от прайсовой цены страна получает значительную скидку", - заявил Степанов.

Кроме того, по его словам, если в Украине регистрируют любое генерическое лекарственное средство, то договор управляемого доступа подлежит досрочному расторжению.

"Это абсолютно логично, так как в таком случае лекарственные средства начинают стоить намного дешевле, так как нет действия патента", - подчеркнул руководитель Минздрава.

Закупка лекарств в Украине

Как сообщал УНИАН, 27 января Кабинет министров поддержал законопроект, который предусматривает, что действие закона "О публичных закупках" не распространяется на оригинальные (инновационные) лекарственные средства, которые подлежат закупке по договорам управляемого доступа, которые заключаются в соответствии с законом.

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Автор: Леся Лещенко