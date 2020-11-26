Текст документа сейчас на сайте парламента отсутствует.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.

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Как отмечается на сайте парламента, соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня, 26 ноября.

Текста документа на сайте Рады нет.

Поддержка бизнеса во время ужесточения карантина

24 ноября, Зеленский заявил, что в Верховную Раду в ближайшее время будет подан законопроект, который будет предусматривать выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина.

Также глава государства анонсировал компенсации по уплате единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников для предприятий, работа которых прекращается из-за карантинных ограничений.

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Автор: Константин Гончаров