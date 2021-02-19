Екатерина Сояк

С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину и делению на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. В целом, идея правильная. Нельзя выйти из локдауна сразу в обычный режим жизни, ничего не предусмотрев на случай роста заболеваемости. Какой-то выход и адаптивный карантин нужен. Но для меня непонятно, почему он вводится только сейчас, а не сразу после жесткого локдауна (даже если его так себе соблюдали). Это было бы логично.

Надежды на очередной адаптивный карантин мало (особенно, если учесть, как его соблюдали в первый раз и как проходил локдаун). Во-первых, все помним конфликты между Киевом и регионами во время прошлого адаптивного карантина. Сейчас будет также либо хуже, ведь население расслабилось еще больше. Люди устают бояться, что логично. Мы не сможем мероприятиями такого же плана и жесткости добиться лучших результатов.

Деление на зоны - нормальная мировая практика. Но в нашей стране деление очень условное

Во-вторых, сейчас важно, чтобы власть уделила внимание контролю соблюдения ограничительных мер и постаралась быть объективной. Ведь в прошлые разы не особо вникала в эти вопросы, а соблюдение карантинных ограничений было выборочным - кому-то давались попуски, кому-то - нет.

Как известно, изначально на территории страны будет действовать «желтая зона», что звучит достаточно обосновано. Это нормальный базовый уровень. Мы соблюдаем социальную дистанцию, не собираемся в закрытых общественных местах надолго большим количеством людей. Мы носим маски. Но вопросы возникают относительно введения других ограничений, если регион переходит «желтую», «оранжевую» или «красную» черту. В прошлый раз это не работало. И общественный транспорт ходил, и сообщение между зонами не было закрыто, как заявлялось. Эти нюансы смущают.

Деление на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации - нормальная мировая практика, а не идея Украины. Но в нашей стране деление очень условное, ведь люди как угодно мигрируют между регионами и зонами. Есть вопросы с организацией этого разделения.

Плюс, наша статистика зашла в непонятный тупик. Видим нелогичное снижение заболеваемости, оно не отслеживается и не подлежит анализу. Не хочется утверждать, что цифрами манипулируют. Но, наверное, да.

Однозначно статистика не отображает действительность. И не только потому, что Украина плохо собирает данные. Нужно учитывать легкие случаи протекания болезни, при которых люди не обращаются за диагностикой и лечением.

Наша статистика зашла в непонятный тупик. Видим нелогичное снижение заболеваемости, оно не отслеживается и не подлежит анализу

Здесь хотелось бы не быть голословной, а моделировать данные, предположить, сколько людей уже могло переболеть. Тогда можно было бы делать выводы об отдельном регионе или стране, в целом. И говорить о том, как быстро может распространиться эпидемия, если не придерживаться карантина. Возможно, большой процент людей переболел, и болезнь не будет носить пандемического характера, протекая дальше в вялотекущем режиме.

В любом случае, нельзя думать, что все прошло. Нужно быть готовыми к тому, что каждый регион может снова «вспыхнуть». В том же Ивано-Франковске сейчас начался подъем заболеваемости. Это вызывает трудности в системе здравоохранения, койки снова перепрофилируют.

Согласно данным ВОЗ, пандемия в стране идет на спад, если получаем только около пяти процентов положительных ПЦР-тестов на COVID-19. Также должен снижаться уровень госпитализации до уровня пять-десять процентов. На сегодняшний день у нас процент госпитализации - 50-60% от количества выявленных. Это означает, что мы по-прежнему далеки от «зеленой» зоны. И ситуация пока не улучшается.

Екатерина Сояк, эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю

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