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Количество акционного товара ограничено, именно поэтому мы рекомендуем заранее сделать заказ и зарезервировать препараты по телефону 5900 или через сайт aptekanizkihcen.ua. Получить заказ, а также оплатить препараты можно в ближайшей точке продажи.

*Акция проводится в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Информацию о цене на товар до и после использования скидки, соотношение с предыдущей ценой реализации, ассортимент и формы выпуска продукции, на которую предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется ввиду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25% в период с 1 по 28 февраля 2021 года.

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Автор: УНИАН