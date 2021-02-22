В детском саду в селе Джурин Тернопольской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции.
Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что лабораторно была подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у девяти детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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Двое детей находятся на стационарном лечении и семь лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное.
Всего в детсаду находилось 16 детей. В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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