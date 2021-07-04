На протяжении суток 10 больных умерли.

За минувшие сутки, 3 июля, в Украине выявили 377 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 11 детей и 5 медработников.

Об этом говорится в утренней сводке Минздрава. За минувшие сутки госпитализированы 460 больных с COVID-19. 10 больных умерли, 526 пациентов выздоровели. За сутки осуществлено 27 979 тестирований на коронавирус.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20).

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За все время пандемии в Украине выявлено 2 237 553 случаев COVID. 2 171 182 больных выздоровели. Жертвами эпидемии стали 52 470 человек.

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Автор: Дмитрий Захаров